AK Parti MKYK Üyesi Kurt'tan CHP'nin '128 milyar dolar nerede' iddialarına cevap

18 Nisan 2021 Pazar 20:21 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 20:21

AK Parti MKYK Üyesi KURT Ülke TV'de katıldığı programda konuyu detaylı şekilde açıkladı.

Kurt; "128 milyar nerede sorusunun cevabını ne kadar güzel şekilde verirseniz verin, muhalefete kaybolan bir para olmadığını söylerseniz karşınızdaki insanların tolumu karalama kampanyası ile yönlendirmek istiyor. Buharlaşan kaybolan bir para yok. Merkez bankasında ihtiyaç olduğunda piyasalara müdahale edebilir. Merkez Bankası Cari kurlar üzerinden alış satış yapıldı, Buharlaşan bir döviz yok. MB'nin 2002 yılında 27,5 milyar dolar olan rezervi 2005 sonu ilk kez 50 milyar dolar, 2012 ortasında 100 milyar dolar ve 2013 Gezi provokasyonlarına rağmen 135 milyar dolara yaklaştı. 2017 yılında 117,8 milyar dolar olan rezerv Ağustos 2018 yılında ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye ekonomik operasyonları ve kur saldırıları sonucunda Eylül 2018 tarihinde 84,7 milyar dolar ve Şubat 2020 tarihinde 107,7 milyar dolar oldu. Şubat 2021'de ise 95,5 milyar dolar oldu." dedi.

"AYRICALIKLI BİR DÖVİZ İŞLEMİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

"Herhangi bir kesim, banka, firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değildir." diyen Kurt, İşlemler tamamen piyasa koşulları çerçevesinde alış ve satış fiyatlarının eşleşmesiyle gerçekleşmektedir. Fiyatları alış-satış dengesi belirler.

Pandemi sürecinde başta cari açığın karşılanması, reel sektörün döviz ihtiyacında kullanılmış, yatırıma gitmiş, hammadde ve makine alımlarında, dış borç ödemelerinde kullanılmış ve döviz almak isteyen vatandaşlarımız tarafından alınmıştır.

CHP 1999-2000 yılında bankalardan bavullarla bazı bankalardan para taşınmasını hatırlatacak şekilde karalamalar ve algı operasyonu yapıyor." dedi.

"ÇAMUR AT İZİ KALSIN ANLAYIŞI"

"Ya CHP'de ekonomiden anlayan yok, ya da algı operasyonlarıyla ne tutturabiliriz deniyor, çamur at izi kalsın anlayışı var." diyen Kurt, "CHP iftira, karalama yerine fikir üretsin. Kemal Kılıçdaroğlu bu ülke için hangi güzel işi yaptı, 9 yıl SGK SSK Genel Müdürlüğü yaptı, SSK'da yaptığı bir tek güzel işi söyleyemez. Yılın bürokratı seçildi ama bu ülkede genel müdürlüğü döneminde yaptığı tek bir doğru ve güzel iş yoktur.

Bu para merkez bankasında her kuruş Türkiye'nin parasıdır, Türkiye ulusal çıkarları için kullanılır, kayıtdışı bir şekilde başka yere gitme ihtimali yoktur. Her şey kayıt altındadır. Bankacılık işlemlerinde Kurlar anlık görülüyor ve anlık işlemler yapılıyor. Merkez bankası ihtiyaca göre döviz satılması gerekiyorsa döviz satar, alması gerekiyorsa alır ama hiçbir zaman buharlaşamaz. Vatandaşlarımızın bankalarda 235 milyar doların üzerinde döviz hesabı var." şeklinde konuştu.