AK Parti MKYK'da büyük değişim

Yerel Seçim öncesi AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi açıklandı.

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Partiyi yerel seçimlere götürecek olan A takım kadrosu belirleneceği kongrede Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi belli oldu.

İşte 75 kişinin yer aldığı listedeki isimler...

- Genel Başkan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

- Asıl Üye Adayları

Adnan Günnar,

Ahmet Arslan,

Ahmet Bilal Kıymaz,

Ahmet Büyükgümüş,

Ahmet Mücahit Arınç,

Ali Demirel,

Ali İhsan Yavuz,

Ali Karakaş,

Atakan Yılmaz,

Ayşe Nevin Sert,

Aziz Babuşcu,

Belgin Uygur,

Betül Altınsoy,

Cem Duran Uzun,

Cemal Donat,

Çiğdem Karaaslan,

Dilek Yıldız Büyükdağ,

Efkan Ala,

Emir Yasirkekeç,

Emre Ete,

Erdoğan Özegen,

Erkan Güral,

Erkan Kandemir,

Eyüp Gökhan Özkekin,

Fahrettin Yahşi,

Fatih Şahin,

Fatma Betül Sayan Kaya,

Fevzi Polat,

Halil İbrahim Yıldız,

Hamza Dağ,

Hasan Basri Yalçın,

Hasan Sert,

Hatice Kübra Öztürk Gökkaya,

Hayati İnanç,

Hayati Yazıcı,

Hülya Terzioğlu,

İlyas Şeker,

Kuddusi Müftüoğlu,

Lütfiye Selva Çam,

Mahir Ünal,

Mehmet Kasım Gülpınar,

Mehmet Sait Kirazoğlu,

Mehmet Sükrü Erdinç,

Mehmet Umut Tuncer,

Melek Şimşek,

Menderes Mehmet Teyfik Türel,

Metin Tarhan,

Muhammed Ali Kaldırım,

Mustafa Elitaş,

Mustafa Sever,

Mustafa Şen,

Nihat Zeybekçi,

Orhan Karasayar,

Orhan Miroğlu,

Ömer Çelik,

Ömer Faruk Besli,

Ömer İleri,

Ömer Serdar,

Önder Matlı,

Remzi Albasan,

Reşide Yüksel,

Sena İpşirli,

Serdar Kılıç,

Serpil Kavrak,

Sevan Sıvacıoğlu,

Sevilay Tuncer,

Sibel Betül Birer,

Sümeyye Bozkurt,

Şebnem Koçakelçi,

Türk İslam Karakoç,

Umut Arman Sonay,

Vedat Demiröz,

Yelda Erol Gökcan,

Yusuf Ziya Yılmaz,

Zafer Sırakaya.

- Yedek Üye Adayları

Fehmi Küpçü,

İsmail Kaya,

Jülide İskendereoğlu,

Kasım Bostan,

Burhan Çakır,

Mehmet Karabay,

Mücahit Yanılmaz,

Şevki Şar,

Mehmet Ali Okur,

Arzu Silin Günaydın,

Davut Çoşkun Siviloğlu,

Mehmet Umur,

Murat Çiçek,

Harun Armağan,

Aişe Nur Nacar,

Sevde Sena Dağlı,

Serpil Yılmaz,

Yasin Bölükbaşı,

Ömer Arvas,

Barış Özerol,

Meryem Sürmen,

Ensar Topçu,

Osman Ağzıkara,

Ekrem Görçeler,

Ceren Tuncer,

Muhamet Ali Uçar,

Harun Çelik,

Funda Ozan Akyol,

Mustafa Hasgül,

Sümmeye Esenyel,

Mahmut Emin Mollaoğlu,

Cansın Yılmaz Yaşar,

Fatime Yurdunuseven,

Emre Cemil Ayvalı,

Mehmet Ali Kurt.

- Merkez Disiplin Kurulu- Asıl Üye Adayları;

Abbas Aydın,

Abdulmecit Tarhan,

Ayşe Deniz Çelik,

Büşra Koyuncu,

Halit Çokan,

Mehmet Altay,

Mehmet Hakan Yılmaz,

Mehmet Sarı,

Muhammet Ali Yılmaz,

Nazif Barış Çiftçioğlu,

Saliha Dönmez,

Zahir Soğanda,

Zeynep Gül Yılmaz.

Yedek Üye;

İsmail Can Gökbudak,

Engin Telli,

Aydoğan Ahıakın,

Mehmet Kırmızı,

Yıldız Kara.

- Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Asıl Üye Adayları;

Cemal Bekle,

İffet Polat,

Tülay Kaynarca.

Yedek Üye Adayları;

Kemalletin Yılmaztekin,

Enes Şişman.

- Siyasi Erdem Ve Etik Kurulu

Abdurrahman Öz,

Hüseyin Özbakır,

İsmail Cenk Dilberoğlu,

Sebahattin Karakelle,

Serap Yahşi Yaşar.

Yedek Üye Adayları

Hilmi Gökçınar,

Osman Karaaslan.