AK Parti MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar

28 Nisan 2020 Salı 17:15 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 17:40

Çelik'in açıklamaları şöyle:

Virüsle ilgili son veriler, normalleşme çalışmaları, iç ve dış siyasetteki tartışmaları takip ediyoruz.

1 Mayıs bayramı kutlanacak. Tüm emekçilerin bayramını kutluyoruz.

(27 Nisan e-muhtırası) Dün AK Parti ve Türk siyaseti açısından önemli bir gündü. 27 Nisan'ın yıl dönümüydü. Türk siyasi tarihinde dönüm noktasıdır. Türkiye'yi geriye götürmek isteyen bir girişimdi. O gün siyasi tarihin dönüm noktalarındandı.

Koronavirüsle ilgili tartışmalar yoğun şekilde tüm dünyada sürüyor. 100 yılın meydan okuması denen tutumla karşı karşıyayız.

Ölümler oluyor ama aynı zamanda doğanın kendini toparlaması iklimin dengeye gelmesi, coğrafi görünümlerin belirginleşmesi bakımından da üzerinde çokça düşünülmesi gereken bir süreç bu.

Bir yandan krizler var bir yandan da insanlık üzerine tefekkürün dönüm noktası olarak düşünülebilir.

Dünyada 'yeni vatanseverlik' diye bir kavramdan bahsediliyor. Dünyanın yeni keşfettiği şeyler bizde aslında olan şeyler. Hepimizin gururla andığı sağlıkçılarımızın yaptıkları, tedarik zincirinin aksamaması için çalışanlar, kuryelerin, işçilerimizin, apartman yöneticilerimizin ortaya koyduğu bu çaba, güvenlik güçlerimizin ortaya koyduğu çaba son derece önemli anekdotlardır.

İnsanınızı koruyamıyorsanız gerisi önemsizdir.

Artık büyük ve akil devlet kavramı önem kazandı.

Geçenlerde NATO dayanışmasından bahsedilen bir konuda NATO Genel Sekreterinin konuştuğu şey Türkiye'nin yardımlarıdır.

Ayrıntılar geliyor...