AK Parti MYK, YSK'nın İstanbul kararı sonrası toplanıyor
AK Parti MYK, YSK'nın İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından olağanüstü toplanacak.
- AA
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından olağanüstü toplanacak.
AK Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında MYK'nin saat 21.00'de başlayacağı bildirildi.
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