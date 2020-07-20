İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2020 Pazartesi / 29 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8593
  • EURO
    7,8586
  • ALTIN
    399.177
  • BIST100
    119434
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti 'Netflix' iddialarına son noktayı koydu: Pazarlık ya da bir restleşme yok
Güncel

AK Parti 'Netflix' iddialarına son noktayı koydu: Pazarlık ya da bir restleşme yok

AK Parti Medya Tanıtım Başkanı Mahir Ünal, katıldığı programda Serdar Tuncer'in 'Netflix'le oturdu mu devlet?' sorusuna cevap verdi. Ünal, 'Hayır, öyle bir şey yok. Netflix yerli bir yapım istedi. O yapımdaki bir karakter çok tepki topladı. RTÜK de bu tepkileri yapımcı şirketle paylaştı.' ifadelerini kullandı.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 12:16 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 12:36
ABONE OL

AK Parti Medya Tanıtım Başkanı Mahir Ünal 'Netflix'le müzakere' iddialarına yönelik katıldığı bir televizyon programında açıklama getirdi.

Ünal, 'Öyle bir şey yok. Netflix yerli bir yapım istedi. O yapımdaki bir karakter çok tepki topladı. RTÜK de bu tepkileri yapımcı şirketle paylaştı. İlgili yapımcı şirket de bu tepkilere hassasiyet gösterdi. Biz bu dijital platforma karşı değiliz ki. Bunu dile getirmek nasıl antidemokratik olarak lanse ediliyor anlayamıyorum. Sadece RTÜK dizi yapımcılarıyla senaryo aşamasında hassasiyetleri ve tepkileri paylaştı. Bu suç mudur?  'ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.