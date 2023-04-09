Ak Parti Ordu milletvekili adayları 2023! Ak Parti Ordu milletvekili aday listesi

Ak Parti Ordu milletvekili adayları, 2023 isim listelerinin netleşmesiyle birlikte sorgulanmaya başlandı. AK Parti'de üç dönem kuralı nedeniyle 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde aday listesinde, mevcut milletvekillerinin yüzde 70'i değişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı Ak Parti Ordu milletvekili aday listesi saat 17.00'dan sonra açıklanacak. Peki AK Parti Ordu Milletvekili aday listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Ak Parti Ordu milletvekili adayları 2023
AK PARTİ ORDU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023
AK Parti'nin 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için adayları belli oldu. Siyasi partilerin seçimlere katılacakları milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmeleri için belirlenen süre saat 17.00'de dolacak. Bu kapsamda Ak Parti Ordu milletvekili aday listesinden bazı isimler belli oldu. İşte AK Parti Ordu milletvekili adayları 2023
AK PARTİ ORDU MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için toplam başvuru sayısı 6 bin 25 oldu. Bu adaylardan 1176'sı kadın, 4 bin 849'u erkek. 18-30 yaş aralığındaki kadın aday sayısı 159, erkek aday sayısı 403 oldu.
Aday adaylarının dağılımına eğitim düzeyine göre bakıldığında, doktora eğitimini tamamlamış aday sayısı 289, yüksek lisans eğitimini tamamlamış aday sayısı 1184, lisans mezunu aday sayısı 2 bin 684, ön lisans eğitimini bitirmiş aday sayısı 470, lise mezunu aday sayısı 1056, ortaöğretim eğitimini tamamlamış aday sayısı 342 oldu.
Ak Parti Ordu milletvekillerinden Mahmut Özer, 1. sıradan aday gösterildi.
Milletvekili aday adaylığı başvurularının bölgelere göre dağılımına bakıldığında ise Marmara Bölgesi'nden 2003, Ege Bölgesi'nden 478, Akdeniz Bölgesi'nden 619, İç Anadolu Bölgesi'nden 1053, Karadeniz Bölgesi'nden 594, Doğu Anadolu Bölgesi'nden 517, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 761 başvuru alındı.
AK PARTİ'DE MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu – İstanbul 2. Bölge 1. Sıra
Ankara 1. Bölge 1. Sıra - Tuğrul Türkeş
Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta
Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri
Ankara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi Albasan (Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürüydü. Astsubaylıktan Subaylığa, oradan da kurmaylığı terfi etmişti)
Ankara 3. Bölgeden genç isimlerden Cansın Yılmaz Yaşar var.
Ankara'dan genç kadın adaylardan Endüstri Mühendisi Zehranur Yılmaz Aydemir (25 yaşında) var.
Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı
Antalya 1. Sıra – Mevlüt Çavuşoğlu
Ağrı 1. Sıra Kürt kökenli kadın aday Ruken Kilerci
Artvin 1. Sıra - Eski bakanlardan Faruk Çelik
Balıkesir 1. Sıra – İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen İsmail Ok
Burdur 1. Sıra – Adem Korkmaz (Rektör)
Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala
Bursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (TOGG Fabrikası'nın olduğu şehir)
Erzurum 2. Sıra Fatma Öncü (Bakan yardımcısıydı)
Eskişehir 1. Sıra – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Gaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
İstanbul 1. Bölge 1. Sıra- çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanı Murat Kurum
İstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu
İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay
İstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakan
İstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen)
İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen
İzmir 1. Bölge 1. Sıra – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
İzmir 2. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan
İzmir'den gazeteci yazar Şebnem Bursalı-
İzmir'den Mehmet Ali Çelebi.
Enes Efendioğlu - 2019 yılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma gerçekleştiren Enes Efendioğlu ülkemizi BM'de temsil eden ve Genel Kurul döneminde konuşma gerçekleştiren ilk 30 yaş altı Türk olarak da kayıtlara geçmiştir.
Forbes dergisi tarafından küresel düzlemde her yıl seçilen 30 Altı 30 listesine giren Enes Efendioğlu farklılık yaratan en başarılı 30 genç arasında yer almıştır.
Kahramanmaraş – Siyaset bilimci-TV yorumcusu Prof. Dr. Mehmet Şahin
Kayseri 1. Sıra – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Kocaeli 1. Sıra – REKTÖR Sadettin Hülagü
Memur-Sen Konfederasyonu Genel Sekreteri Latif Selvi, Konya'dan listeye giren isimlerden.
Manisa 1. Sıra – Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu
DERYA Yanık – Osmaniye 1.sıra
Mahmut özer - Ordu 1
Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1.
Nureddin Nebati – Mersin 1. Sıra
Vahit Kirişçi – Kahramanmaraş
Mehmet Muş – Samsun
Adil Karaismailoğlu – Trabzon
Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. Sıra
Jülide Sarıeroğlu – Ankara 1. Bölge 2. Sıra
Çiğdem Karaaaslan – Samsun 2. Sıra
Mustafa Şen -Trabzon 2. Sıra
Belgin Uygur – Balıkesir 2. Sıra
Ömer çelik – Adana 1. Sıra
Erkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2.sıra