Ak Parti Ordu milletvekili adayları 2023! Ak Parti Ordu milletvekili aday listesi

Ak Parti Ordu milletvekili adayları, 2023 isim listelerinin netleşmesiyle birlikte sorgulanmaya başlandı. AK Parti'de üç dönem kuralı nedeniyle 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde aday listesinde, mevcut milletvekillerinin yüzde 70'i değişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı Ak Parti Ordu milletvekili aday listesi saat 17.00'dan sonra açıklanacak. Peki AK Parti Ordu Milletvekili aday listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Ak Parti Ordu milletvekili adayları 2023

AK PARTİ ORDU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023



AK Parti'nin 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için adayları belli oldu. Siyasi partilerin seçimlere katılacakları milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmeleri için belirlenen süre saat 17.00'de dolacak. Bu kapsamda Ak Parti Ordu milletvekili aday listesinden bazı isimler belli oldu. İşte AK Parti Ordu milletvekili adayları 2023

AK PARTİ ORDU MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ



AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için toplam başvuru sayısı 6 bin 25 oldu. Bu adaylardan 1176'sı kadın, 4 bin 849'u erkek. 18-30 yaş aralığındaki kadın aday sayısı 159, erkek aday sayısı 403 oldu.

Aday adaylarının dağılımına eğitim düzeyine göre bakıldığında, doktora eğitimini tamamlamış aday sayısı 289, yüksek lisans eğitimini tamamlamış aday sayısı 1184, lisans mezunu aday sayısı 2 bin 684, ön lisans eğitimini bitirmiş aday sayısı 470, lise mezunu aday sayısı 1056, ortaöğretim eğitimini tamamlamış aday sayısı 342 oldu.

Ak Parti Ordu milletvekillerinden Mahmut Özer, 1. sıradan aday gösterildi.

Milletvekili aday adaylığı başvurularının bölgelere göre dağılımına bakıldığında ise Marmara Bölgesi'nden 2003, Ege Bölgesi'nden 478, Akdeniz Bölgesi'nden 619, İç Anadolu Bölgesi'nden 1053, Karadeniz Bölgesi'nden 594, Doğu Anadolu Bölgesi'nden 517, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 761 başvuru alındı.

AK PARTİ'DE MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu – İstanbul 2. Bölge 1. Sıra

Ankara 1. Bölge 1. Sıra - Tuğrul Türkeş

Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta

Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri

Ankara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi Albasan (Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürüydü. Astsubaylıktan Subaylığa, oradan da kurmaylığı terfi etmişti)

Ankara 3. Bölgeden genç isimlerden Cansın Yılmaz Yaşar var.

Ankara'dan genç kadın adaylardan Endüstri Mühendisi Zehranur Yılmaz Aydemir (25 yaşında) var.

Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı

Antalya 1. Sıra – Mevlüt Çavuşoğlu

Ağrı 1. Sıra Kürt kökenli kadın aday Ruken Kilerci

Artvin 1. Sıra - Eski bakanlardan Faruk Çelik

Balıkesir 1. Sıra – İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen İsmail Ok

Burdur 1. Sıra – Adem Korkmaz (Rektör)

Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala

Bursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (TOGG Fabrikası'nın olduğu şehir)

Erzurum 2. Sıra Fatma Öncü (Bakan yardımcısıydı)

Eskişehir 1. Sıra – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Gaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

İstanbul 1. Bölge 1. Sıra- çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanı Murat Kurum

İstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu

İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay

İstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakan

İstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen)

İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen

İzmir 1. Bölge 1. Sıra – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

İzmir 2. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan

İzmir'den gazeteci yazar Şebnem Bursalı-

İzmir'den Mehmet Ali Çelebi.

Enes Efendioğlu - 2019 yılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma gerçekleştiren Enes Efendioğlu ülkemizi BM'de temsil eden ve Genel Kurul döneminde konuşma gerçekleştiren ilk 30 yaş altı Türk olarak da kayıtlara geçmiştir.

Forbes dergisi tarafından küresel düzlemde her yıl seçilen 30 Altı 30 listesine giren Enes Efendioğlu farklılık yaratan en başarılı 30 genç arasında yer almıştır.

Kahramanmaraş – Siyaset bilimci-TV yorumcusu Prof. Dr. Mehmet Şahin

Kayseri 1. Sıra – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Kocaeli 1. Sıra – REKTÖR Sadettin Hülagü

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Sekreteri Latif Selvi, Konya'dan listeye giren isimlerden.

Manisa 1. Sıra – Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu

DERYA Yanık – Osmaniye 1.sıra

Mahmut özer - Ordu 1

Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1.

Nureddin Nebati – Mersin 1. Sıra

Vahit Kirişçi – Kahramanmaraş

Mehmet Muş – Samsun

Adil Karaismailoğlu – Trabzon

Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. Sıra

Jülide Sarıeroğlu – Ankara 1. Bölge 2. Sıra

Çiğdem Karaaaslan – Samsun 2. Sıra

Mustafa Şen -Trabzon 2. Sıra

Belgin Uygur – Balıkesir 2. Sıra

Ömer çelik – Adana 1. Sıra

Erkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2.sıra