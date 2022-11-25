İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2022 Cuma / 2 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6389
  • EURO
    19,4212
  • ALTIN
    1051.91
  • BIST100
    4874.34
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti ret oyu verdi... Eskişehir'de suya yüzde 70 zam! Vatandaşlar su yükleme noktalarına akın etti
Güncel

AK Parti ret oyu verdi... Eskişehir'de suya yüzde 70 zam! Vatandaşlar su yükleme noktalarına akın etti

Eskişehir'de suya yüzde 70 zam yapıldı. Kararla birlikte su fiyatları 7,93 liradan 13,50 liraya çıkarıldı. AK Partili Meclis üyelerinin karşı çıkmasına rağmen, zam talebi oy çokluğuyla kabul edildi. Zammı haber alan vatandaşlar ise ucuz tarifeden su alabilmek için su yükleme noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

AA25 Kasım 2022 Cuma 23:38 - Güncelleme:
AK Parti ret oyu verdi... Eskişehir'de suya yüzde 70 zam! Vatandaşlar su yükleme noktalarına akın etti
ABONE OL

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Kurulu 3. Birleşim 1. Oturumu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.

Genel Kurulda, "Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Tarifesi ile Su-Atıksu Hizmet, Teminat ve Yaptırımlar Tarifesi ile İlgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu" gündem maddesi kapsamında şebeke suyu fiyatında yüzde 70 oranında artış yapılması talebi görüşüldü.

ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, idarenin söz konusu talebiyle ilgili meclisi bilgilendirdi.

AK Parti'li meclis üyelerinin zam talebine itirazlarına rağmen şebeke suyu fiyatında yüzde 70 artış yapılması talebi oy çokluğuyla kabul edildi.

28 Kasım Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak zamlı tarifeyle şebeke suyunun metreküp fiyatı 7,93 liradan 13,50 liraya yükseldi.

Öte yandan, kartlı sayaç kullanan ve mevcut tarifeden su almak isteyen vatandaşlar, su yükleme noktaları önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor.

Bu yıl içinde şebeke suyu fiyatına yüzde 60 ve yüzde 40 oranında iki kez zam yapılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.