AK Parti seçim bürosuna saldırdılar
Ankara Altındağ'da bulunan AK Parti seçim irtibat bürosuna saldırı düzenlendi. Camlar kırıldı, 4 araç zarar gördü.
Ankara Altındağ'da bulunan AK Parti seçim irtibat bürosuna sabah saatlerinde saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştirenler AK Parti bürosunda bulunan kişilere ağır hakarette bulunarak büronun önünde bulunan 4 araca taşlarla zarar verdiler.
AK Parti seçim bürosuna yönelik gerçekleştirilen provokatif saldırı sonrası saldırgandan biri olduğu iddia edilen kişi yakalanarak polise teslim edildi. Saldırgan sorgusu alınmak üzere emniyete götürüldü.
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