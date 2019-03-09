AK Parti seçim bürosuna saldırdılar

Ankara Altındağ'da bulunan AK Parti seçim irtibat bürosuna sabah saatlerinde saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştirenler AK Parti bürosunda bulunan kişilere ağır hakarette bulunarak büronun önünde bulunan 4 araca taşlarla zarar verdiler.

AK Parti seçim bürosuna yönelik gerçekleştirilen provokatif saldırı sonrası saldırgandan biri olduğu iddia edilen kişi yakalanarak polise teslim edildi. Saldırgan sorgusu alınmak üzere emniyete götürüldü.