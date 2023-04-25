AK Parti seçim bürosuna yapılan silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamada, Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'ndeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan Cuma saat 22.20 sıralarında bir motosikletten silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin çalışma yapıldığı belirtildi.

"Söz konusu olayda silahla havaya ateş eden O.Ş. ile motosikleti kullanan C.E. adlı şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 49 adet farklı ebatlarda fişek, 6.75 gram esrar maddesi, olayda kullanılan motosiklet ve olay sırasında giyilen kıyafetler ele geçirilmiştir. Yapılan arşiv incelemesinde, şüpheli şahıslardan O.Ş'nin toplam 17 adet suç kaydı, şüpheli C.E'nin de toplam 21 adet suç kaydı olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir."