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Güncel

AK Parti seçim startını verdi! İstanbul'da SKM yönetimi belli oldu

AK Parti İstanbul Teşkilatında seçim sürecinde görev yapacak Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) yönetimleri belirlendi.

AA21 Mart 2023 Salı 18:14 - Güncelleme:
AK Parti seçim startını verdi! İstanbul'da SKM yönetimi belli oldu
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Partinin İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından belirlenen il ve ilçe SKM yönetimleri faaliyete başladı.

İl SKM Başkanlığına Ömer Faruk Kalaycı atandı.

SKM programları kapsamında mahalle, sokak ve evlerde çalışma yapılacak. Vatandaşlara, AK Parti iktidarında Türkiye'nin kazanımları ve 5 yıllık görev süresi kapsamında yapılması planlanan projeler, yatırımlar başta olmak üzere "Türkiye Yüzyılı Vizyonu" hakkında bilgilendirmede bulunulacak.

Milletvekili adayların belirlenmesiyle birlikte SKM programları kapsamında esnaf, pazar yerleri, taksi ve minibüs durakları, ofis çalışanları, kahvehaneler, kuryeler ve siteler ziyaret edilecek. Millet bahçeleri, alışveriş merkezleri, teknokent-teknopark, organize sanayi bölgeleri, cami cemaati buluşmaları gerçekleştirilecek.

Sivil toplum kuruluşları, hayvansever dernekleri, okul aile birliği yönetimleriyle bir araya gelinecek. Üniversite öğrencileri ve ilk kez oy kullanacak vatandaşlar başta olmak üzere genç seçmenlere yönelik çalışma yapılacak.

Açıklamaya göre, AK Parti İstanbul İl SKM yönetim şeması şu şekilde oluştu:

SKM Başkanı: Ömer Faruk Kalaycı

SKM Başkanvekili: Maliki Ejder Batur

SKM Başkan Yardımcısı: Rabia İlhan

SKM Başkan Yardımcısı: Muhammed Cem Çekerek

1. Bölge SKM Başkanı: Gıyaseddin Gergin

2. Bölge SKM Başkanı: Ahmet Kaan

3. Bölge SKM Başkanı: Mehmed Emin Özkaya

Program Tanıtım ve İzleme Sorumlusu: Fatih Coşar

Hukuk ve Eğitim İşleri Sorumlusu: Şengül Karslı

Mali İşler Sorumlusu: Fahri Şahin

Sekretarya ve Bilgi İşlem Sorumlusu: Zehra Şener

Birlik Çalışma Kurulu Sorumlusu: Seçkin Turan

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