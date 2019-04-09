AK Parti Büyükçekmece'deki seçimin iptalini istedi
AK Parti Büyükçekmece'de seçimin yenilenmesi için YSK'ya başvurdu.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Büyükçekmece'deki seçimin yenilenmesi için YSK'ya 130. Madde gereğince olağanüstü müracaatta bulundu.
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