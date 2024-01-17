AK Parti şehitleri unutmadı

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pençe-Kilit harekatında şehit düşen askerler için bu hafta düzenlenen toplantı öncesi saygı duruşu ve dua okunarak başlandığını belirtti. Başkan Yıldırım, "Şehitler ölmez vatan bölünmez diyerek başladık. 1 dakikalık saygı duruşumuzun ardından şehitlerimizin ruhlarına dualar ettik. Yaşanan bu terörün bitmesini diliyor, ülkemizin topraklarının bütünlüğü için savaşan askerlerimize güç diliyor, şehadete kavuşan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum' ifadelerini kullandı.