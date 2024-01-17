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AK Parti şehitleri unutmadı

Bilecik AK Parti teşkilatı, Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı şehitler için saygı duruşunda bulunarak başladı.

IHA17 Ocak 2024 Çarşamba 10:58 - Güncelleme:
AK Parti şehitleri unutmadı
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Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pençe-Kilit harekatında şehit düşen askerler için bu hafta düzenlenen toplantı öncesi saygı duruşu ve dua okunarak başlandığını belirtti. Başkan Yıldırım, "Şehitler ölmez vatan bölünmez diyerek başladık. 1 dakikalık saygı duruşumuzun ardından şehitlerimizin ruhlarına dualar ettik. Yaşanan bu terörün bitmesini diliyor, ülkemizin topraklarının bütünlüğü için savaşan askerlerimize güç diliyor, şehadete kavuşan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum' ifadelerini kullandı.

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