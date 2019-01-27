İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2692
  • 6,0192
  • 220.129
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz: Kimin cennete gideceğini Allah bilir. Sözlerim çarpıtıldı

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, 'Benim cümlemde 'cennet beratı alır' şeklinde bir ifade kesinlikle yoktur. Kimin cennete gideceğini Allah bilir. Sözlerim çarpıtıldı.' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği "Gençler Soruyor" toplantısında gençlerin sorularını cevapladı.
 
Bir hayra vesile olanın o hayrı yapmış gibi olduğunu kaydeden Yılmaz, konuya ilişkin açıklamasında ''Bundan dolayı konuşmamızda halka daha çok hizmet edenin tercih edilmesi gerektiğini söyledik. Atılan her adımın sorumluluğu olduğu gibi, seçimlerde yapılan bir tercihin de sorumluluğu vardır dedim. Hiç kimse seçimlerde yapılacak tercihin bir sorumluluğu yoktur diyebilir mi? Bizim için doğru tercih Hilmi Bilgin'dir. Biz Hilmi Bilgin'in tercih edilmesi halinde bu sorumluluğun gereğinin yerine getirilmiş olacağını düşünüyoruz. Benim yaptığım bu tercih doğrudur denildiğinde, bir başkasının tercihinin de yanlış olduğu ortaya çıkmaz. Toplantıda verilmek istenen mesaj bu olmasına rağmen Sayın Hilmi Bilgin'e verilen desteğin o kişiyi cennete götürecek bir berat olarak yansıtılması doğru değildir. Okumuş, yazmış, görmüş bir kimseyim, herhalde Cenab-ı Allah'ın işine karışmam, milletin işine de karışmam." ifadelerini kullandı.
 
 
''AK Partili vekil cennet vaad etti'' iddiaları ile ilgili, sözlerinin tamamen çarpıtıldığını belirten Yılmaz, ''Benim cümlemde 'cennet beratı alır' şeklinde bir ifade kesinlikle yoktur. Kimin cennete gideceğini Allah bilir. Bizim cümlemiz, 'ruz-i mahşerde beratlarınızdan bir berat olacaktır' şeklindedir. Biz bu dünyada hakkın rızasını kazanmak için halkın rızasının alınması gerektiğine inanıyoruz ve o doğrultuda da çalışıyoruz. Fakir fukaraya yardımın doğru bir tercih olduğunu düşünürüz ve bunun da bir karşılığı olacağını söyleriz. Siyasette de doğru tercihte bulunursak bize yüklenen sorumluluğun gereğini yerine getirmiş oluruz. Her şeyin en iyisini en doğrusunu da Allah bilir." ifadelerini kullandı.

Antalya Havalimanı´nda hortum sebebiyle servis otobüsü devrildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan konuşuyor

'Trump 20 yıllık sosyalist iktidarı yıkmak istiyor'

'Trump 20 yıllık sosyalist iktidarı yıkmak istiyor'

Çin'de gümrüğe takılanlar hayrete düşürdü

Çin'de gümrüğe takılanlar hayrete düşürdü

Misakımilli'nin sınırları belgelere yansıdı

Misakımilli'nin sınırları belgelere yansıdı

AK Partili Yılmaz'dan 'cennet beraatı' sözleri ile ilgili açıklama

AK Partili Yılmaz'dan 'cennet beraatı' sözleri ile ilgili açıklama

TSK Suriye'de YPG/PKK'lı teröristleri ateş altına aldı

TSK Suriye'de YPG/PKK'lı teröristleri ateş altına aldı

Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlendi

Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlendi

'Provokasyonun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz'

'Provokasyonun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz'
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, Gaziantep´ten sinyali verdi

Başkan Erdoğan, Gaziantep´ten sinyali verdi

Dünyanın en uzun isimli şehri: 163 harften oluşuyor

Dünyanın en uzun isimli şehri: 163 harften oluşuyor

Emeklinin avans ödemesi ne kadar olacak? 2019 Emekliye 3 maaş avans ne zaman alınacak?

Emeklinin avans ödemesi ne kadar olacak? 2019 Emekliye 3 maaş avans ne zaman alınacak?

Çölde Av Resim Müzesi'ne taşınıyor

Çölde Av Resim Müzesi'ne taşınıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA