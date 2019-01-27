AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz: Kimin cennete gideceğini Allah bilir. Sözlerim çarpıtıldı

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği "Gençler Soruyor" toplantısında gençlerin sorularını cevapladı.

Bir hayra vesile olanın o hayrı yapmış gibi olduğunu kaydeden Yılmaz, konuya ilişkin açıklamasında ''Bundan dolayı konuşmamızda halka daha çok hizmet edenin tercih edilmesi gerektiğini söyledik. Atılan her adımın sorumluluğu olduğu gibi, seçimlerde yapılan bir tercihin de sorumluluğu vardır dedim. Hiç kimse seçimlerde yapılacak tercihin bir sorumluluğu yoktur diyebilir mi? Bizim için doğru tercih Hilmi Bilgin'dir. Biz Hilmi Bilgin'in tercih edilmesi halinde bu sorumluluğun gereğinin yerine getirilmiş olacağını düşünüyoruz. Benim yaptığım bu tercih doğrudur denildiğinde, bir başkasının tercihinin de yanlış olduğu ortaya çıkmaz. Toplantıda verilmek istenen mesaj bu olmasına rağmen Sayın Hilmi Bilgin'e verilen desteğin o kişiyi cennete götürecek bir berat olarak yansıtılması doğru değildir. Okumuş, yazmış, görmüş bir kimseyim, herhalde Cenab-ı Allah'ın işine karışmam, milletin işine de karışmam." ifadelerini kullandı.

''AK Partili vekil cennet vaad etti'' iddiaları ile ilgili, sözlerinin tamamen çarpıtıldığını belirten Yılmaz, ''Benim cümlemde 'cennet beratı alır' şeklinde bir ifade kesinlikle yoktur. Kimin cennete gideceğini Allah bilir. Bizim cümlemiz, 'ruz-i mahşerde beratlarınızdan bir berat olacaktır' şeklindedir. Biz bu dünyada hakkın rızasını kazanmak için halkın rızasının alınması gerektiğine inanıyoruz ve o doğrultuda da çalışıyoruz. Fakir fukaraya yardımın doğru bir tercih olduğunu düşünürüz ve bunun da bir karşılığı olacağını söyleriz. Siyasette de doğru tercihte bulunursak bize yüklenen sorumluluğun gereğini yerine getirmiş oluruz. Her şeyin en iyisini en doğrusunu da Allah bilir." ifadelerini kullandı.