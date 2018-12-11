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AK Parti Sözcüsü Çelik: ABD'ye herhangi bir sunum söz konusu değildir

AK Parti Sözcüsü Çelik, MİT Başkanı Fidan'ın ABD ziyaretiyle ilgili olarak, 'Herhangi bir ABD senatosunun, herhangi bir organına ya da herhangi bir komisyonuna resmi bir sunum söz konusu değildir.' ifadelerini kullandı.

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Çelik, "ABD'nin Suriye'nin kuzey doğusunda 35-40 bin kişiyi eğitmesiyle ilgili haberler konusunda büyük bir hassasiyetimiz olduğunu duyurmak isterim. Bunların hiçbirini iyi niyetli yaklaşımlar olarak görmüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, karşısındaki güç ve kuvvet kim olursa olsun milli güvenliğine yönelik bir tehdit olduğu zaman bu tehdidi bertaraf edebilmek için anında harekete geçecektir." diye konuştu.

Öte yandan Çelik, MİT Başkanı Fidan'ın ABD ziyaretiyle ilgili olarak, "Herhangi bir ABD senatosunun, herhangi bir organına ya da herhangi bir komisyonuna resmi bir sunum söz konusu değildir." dedi.

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