AK Parti Sözcüsü Çelik açıklama yapıyor

29.01.2020 12:34 - Güncelleme: 29.01.2020 12:47

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor.

(Belçika'nın tepki çeken PKK kararı) Türkiye ile terör örgütünü eş tutmak izah edilemez. Bunlar PKK'yı iç mücadelede devlet dışı aktör olarak tanımlıyor. İnsani ve hukuki değerlerle asla bağdaşmayan karara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Bu mantıkla karar DEAŞ'ı da terör örgütü olmaktan çıkarır. Bu karar Belçika yargısı için ağır bir lekedir. Bir terör örgütünü aklamaya çalışması, Belçika yargısının terör karşısında içine düştüğü zaafı göstermektedir.

"BU BİR BARIŞ PLANI DEĞİL, İŞGAL PLANIDIR"



(Trump'ın sözde barış planı) Gayrimeşru işgali meşrulaştırma planıdır. Trump'ın planı köleleştirme planıdır.

Olan Filistinlilerin varlığını şartlı hale getiriyor. Filistin halkının meşru taleplerinin tamamen hiçe sayıldığı bir işgal planıdır.

İsrail'in güdümü altında Filistinliler için sadece bir işgal yönetimi mekanizması vadedilmektedir.