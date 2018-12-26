AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamalarda bulunuyor

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Frırat'ın doğusuna harekat hazırlığı konusunda, "Rusya'ya heyet cumartesi günü gidecek" açıklamasını yaptı.
Çelik, "Bakan Çavuşoğlu ve Akar ile MİT Başkanı Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, cumartesi Rusya'da olacak." dedi.
Ayrıntılar gelecek...
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