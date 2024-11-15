AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor.

Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle:

Teşkilat başkanlığımızın sunumu oldu, kongreler sürüyor

İç cepheyi güçlendirme siyasetini sürdüreceğiz

Önümüzdeki günlerde de Cumhur İttifakı'nın daha da güçlenerek yola devam edeceğindeki kararlılığımız kesin

Teşkilatlarımız gözbebeğimizdir. Teşkilatlarımız bizim en kıymetlilerimizdir o yüzden bütün teşkilatlardaki arkadaşlarımıza, emektarlarımıza buradan bir kere daha teşekkür ediyoruz

Geçtiğimiz gün biliyorsunuz Ahıska Türkü kardeşlerimizin sürgünde yaşadıkları acının yıl dönümüydü. Bir kere daha bu zulüm sürgününde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz

Sadece Türkiye'de değil, dünyanın neresinde olursa olsun Cumhurbaşkanımızın Ahıska Türklerine karşı yoğun bir ilgisi var. Ahıska Türkü kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.

Batı Şeria'da gözü dönmüş bir katliam şebekesiyle karşı karşıyayız. Batı Şeria'yı ilhak daha büyük istikrarsızlıklara yol açar

Soykırımın durması için somut adımlar gerekir