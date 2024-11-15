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  • AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'iç cepheyi güçlendirme' mesajı: Cumhur İttifakı hedeflerine kararlı şekilde yürüyor
Güncel

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'iç cepheyi güçlendirme' mesajı: Cumhur İttifakı hedeflerine kararlı şekilde yürüyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 'İç cepheyi güçlendirme siyasetini sürdüreceğiz. Cumhur İttifakı hedeflerine kararlı şekilde yürüyor' dedi.

15 Kasım 2024 Cuma 16:34 - Güncelleme:
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor.

Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle:

Teşkilat başkanlığımızın sunumu oldu, kongreler sürüyor

İç cepheyi güçlendirme siyasetini sürdüreceğiz

Önümüzdeki günlerde de Cumhur İttifakı'nın daha da güçlenerek yola devam edeceğindeki kararlılığımız kesin

Teşkilatlarımız gözbebeğimizdir. Teşkilatlarımız bizim en kıymetlilerimizdir o yüzden bütün teşkilatlardaki arkadaşlarımıza, emektarlarımıza buradan bir kere daha teşekkür ediyoruz

"AHISKA TÜRKÜ KARDEŞLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Geçtiğimiz gün biliyorsunuz Ahıska Türkü kardeşlerimizin sürgünde yaşadıkları acının yıl dönümüydü. Bir kere daha bu zulüm sürgününde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz

Sadece Türkiye'de değil, dünyanın neresinde olursa olsun Cumhurbaşkanımızın Ahıska Türklerine karşı yoğun bir ilgisi var. Ahıska Türkü kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.

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