AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor.
Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle:Teşkilat başkanlığımızın sunumu oldu, kongreler sürüyor
İç cepheyi güçlendirme siyasetini sürdüreceğiz
Önümüzdeki günlerde de Cumhur İttifakı'nın daha da güçlenerek yola devam edeceğindeki kararlılığımız kesin
Teşkilatlarımız gözbebeğimizdir. Teşkilatlarımız bizim en kıymetlilerimizdir o yüzden bütün teşkilatlardaki arkadaşlarımıza, emektarlarımıza buradan bir kere daha teşekkür ediyoruz"AHISKA TÜRKÜ KARDEŞLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"Geçtiğimiz gün biliyorsunuz Ahıska Türkü kardeşlerimizin sürgünde yaşadıkları acının yıl dönümüydü. Bir kere daha bu zulüm sürgününde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz
Sadece Türkiye'de değil, dünyanın neresinde olursa olsun Cumhurbaşkanımızın Ahıska Türklerine karşı yoğun bir ilgisi var. Ahıska Türkü kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.SOYKIRIMCI İSRAİ'İN SALDIRILARI
Batı Şeria'da gözü dönmüş bir katliam şebekesiyle karşı karşıyayız. Batı Şeria'yı ilhak daha büyük istikrarsızlıklara yol açar
Soykırımın durması için somut adımlar gerekir