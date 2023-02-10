AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da depremzedeleri ziyaret etti

Çelik, Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen depremden etkilenen Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Depremzede vatandaşları dinleyen Çelik, sorunların hızla çözümünü sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

Çelik daha sonra depremde yıkılan Yurt Mahallesi'ndeki Tutar Apartmanı'nın enkazında incelemede bulunup AFAD görevlilerden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Depremde yıkılan Güzelyalı Mahallesi'ndeki apartmanda enkaz altında kalarak 11 yaşındaki ikiz çocukları Yağız ve Yağmur ile yaşamlarını yitiren Uğur ve Gökçe Uçurum çiftinin ailesini de ziyaret eden Çelik, başsağlığı dileyip dua etti.