AK Parti Sözcüsü Çelik basın toplantısı düzenliyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenliyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"Rusya ile varılan mutabakat ile Suriye topraklarında milli güvenliğimize yönelik tehditler boşa çıkarılmış oldu.

Türkiye- Suriye sınırında 30 kilometrelik alanda artık terör unsurları bulunmayacak.

Bu operasyon başladığında işgal gücü olduğumuzdan bahseden, kara propagandaya imza atanlar bir kere daha mahcup olmuşlardır.