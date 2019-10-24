AK Parti Sözcüsü Çelik basın toplantısı düzenliyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenliyor.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenliyor.
Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:
"Rusya ile varılan mutabakat ile Suriye topraklarında milli güvenliğimize yönelik tehditler boşa çıkarılmış oldu.
Türkiye- Suriye sınırında 30 kilometrelik alanda artık terör unsurları bulunmayacak.
Bu operasyon başladığında işgal gücü olduğumuzdan bahseden, kara propagandaya imza atanlar bir kere daha mahcup olmuşlardır.
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