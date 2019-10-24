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AK Parti Sözcüsü Çelik basın toplantısı düzenliyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenliyor.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenliyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"Rusya ile varılan mutabakat ile Suriye topraklarında milli güvenliğimize yönelik tehditler boşa çıkarılmış oldu.

Türkiye- Suriye sınırında 30 kilometrelik alanda artık terör unsurları bulunmayacak.

Bu operasyon başladığında işgal gücü olduğumuzdan bahseden, kara propagandaya imza atanlar bir kere daha mahcup olmuşlardır.

 

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