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AK Parti'den İmamoğlu açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, (İmamoğlu'na mitingde taşlı saldırı) 'Dikkatli bir şekilde takip ettik, birden fazla olayı var. Biz her türlü şiddete karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Biz siyasetin özgürce yapılabilmesini istiyoruz. Dış müdahalenin manipülasyonun olmaması gerekir. Bir şiddet olayı asla onaylanamaz. Mazur görülmesi söz konusu olamaz. Birileri bir şey yapmışsa kapsamlı soruşturma yürütülecek' dedi.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 11:23 - Güncelleme:
AK Parti'den İmamoğlu açıklaması
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV canlı yayınında soruları cevpalıyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

'KAPSAMLI SORUŞTURMA YÜRÜTÜLECEK'

Dikkatli bir şekilde takip ettik. Prensip olarak biz siyasete dönük her türlü şiddete karşıyız. Siyasetin özgürce yapılabilmesi parti olarak dikkat ettiğimiz bir konu. Siyasete ve siyasetçiye dönük herhangi bir şiddetin maruz görülmesi söz konusu olamaz. Bu olaydan önce uyarılar yapılıyor. Burası miting alanı değil, miting alanı öbür taraf diye yönlendiriliyor.

Erzurum bir barış şehri. Kapsamlı bir soruşturma yapılacaktır. İBB Başkanı en ufak bir olayda Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamalar yapıyor. Yakışıksız bir beyan. Fiziki şiddete karşı olduğumuz gibi sözel manipülasyona ve provakatif söyleme de karşı olmak zorundayız.

Miting alanının güvenlik tedbiriyle esnaf ziyaretisinin güvenlik tedbiri bunlar birbirinden farklı şeyler. Kurallı siyaset yapacağız. Türkiye'nin her yerinde herkes miting yapıyor. Güvenlik tedbiri alınıyor. Tabiki de alınacak. Hiçbir şekilde şiddeti maruz göremeyiz. Topyekün reddederiz.

"REKABET ALANI"

Siyaset rekabet alanı. Zaman zaman üsluplar sertleşebilir. Siyasetçinin üzerine düşen bu sakinliği sağlamaktır. Partilerimiz farklı olabilir. Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti. Rakip başka şeydir, hasım başka şeydir. Husumet ve hasımlık düşmanlıkta olur. Biz, Cumhuriyet'in kazanımını büyütmeye çalışıyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NUN "SOKAĞA ÇIKMAYIN" AÇIKLAMALARI

Bunlar bi tecrübesizlik ve sorumsuzluk. Vatandaşımız kaybetmez, herkes kazanır. Sandığın iktidarı belirleme gücü kazanıyor. "O gece çıkmayın, bir takım provakasyonlar olacak" demek başlı başına provakatif söylem.

Her zamanki gibi seçimlerde kaybedenler ve kazananlar olacak. Biz birinci turda bu işi bitireceğiz. Hiçbir vatandaşımız kaybetmeyecek. Ondan sonra önümüze bakacağız.

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