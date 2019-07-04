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AK Parti Sözcüsü Çelik: BM organının bir terörist grupla bir araya gelmesi başlı başına bir sorundur

Çelik: '(BM'nin YPG/PKK ile imzaladığı eylem planı) Hukuk dışı şekilde BM organının bir terörist grupla bir araya gelmesi başlı başına bir sorundur.'

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Çelik: "(BM'nin YPG/PKK ile imzaladığı eylem planı) Hukuk dışı şekilde BM organının bir terörist grupla bir araya gelmesi başlı başına bir sorundur."
 
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı toplantı) Bu bir AK Parti geleneğidir. Şimdi de ilk toplantı bugün başlamış oldu."

 

"Hukuku temsil eden bir kurum hukuku ortadan kaldırmak isteyen bir örgütle bir araya geliyor. İmzaladıkları kişi pek çok masum insanın katili."

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