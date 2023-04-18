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AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz. Demokrasiden nasibini almamış bu siyasiler, şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşuyorlar.' dedi.

IHA18 Nisan 2023 Salı 14:27 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı nefret diliyle hedef alanları kınadı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı nefret diliyle hedef alanları kınadı. Çelik mesajında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz. Demokrasiden nasibini almamış bu siyasiler, şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşuyorlar" ifadelerine yer verdi.

Çelik mesajına şöyle devam etti:

"Bu siyasetçiler, Cumhurbaşkanımıza dönük kullandıkları ifadeler ile Yassıada zihniyetine yaslandıklarını açıkça ortaya koyuyorlar. Aziz milletimiz, tarihin karanlık yanında saf tutan ve hala Yassıada zihniyetini diriltmeye çalışanların farkındadır. Demokrasimiz, milletimizin karanlık zihniyetlere karşı verdiği güçlü ve sabırlı mücadelesiyle bugünlere gelmiştir. Milletimizin feraseti Yassıada zihniyetini diriltme hayalleri kuranlara geçit vermeyecektir."

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