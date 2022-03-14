AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik performansı Türkiye'yi dünyada önemli bir konuma yerleştirdi

AA 14 Mart 2022 Pazartesi 20:19 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 20:20

Çelik, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna savaşının sürdüğü bir dönemde yürüttüğü yoğun diplomasinin devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu diplomatik performansın, Türkiye'yi dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanamayacak bir konuma yerleştirdiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği kurumları Türkiye ile ortak diplomatik girişim geliştirme konusunda yetersiz kaldı. Bu nedenle AB adına diplomatik bir görünürlük yok. Cumhurbaşkanımızın bu dönemde Avrupa devletleri ile sürdürdüğü diplomatik temaslar ise sorunun çözülmesine en büyük katkıyı yapıyor. Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'un bu ziyareti diplomasiye güç verme ve barış masası kurulmasına katkı sağlama bakımından önemlidir."