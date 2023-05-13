AK Parti Sözcüsü Çelik: Dünyanın en kıymetli coğrafyasını kendimize vatan yaparken karış karış bedelini ödedik

AK Parti'nin Adana milletvekili adayı Çelik, Dünya Türkmenler Birliğince Sarıçam Belediyesi Yörük Ormanı'nda bu yıl 19'uncusu düzenlenen "Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni"ne katıldı.

"Toy beyi" seçilen ve kıyafet giyen Çelik, yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Zor zamanlarda gidin Toroslar'a bakın. Orada bir Yörük evinde duman tütüyorsa, hiçbir şeyden korkmayın, kaygılanmayın." sözünü hatırlattı.

Yörük evinin dumanından çok ötesi olarak burada obanın kurulduğunu aktaran Çelik, gururla, şerefle, birlik içinde beraber ve kardeş olduklarını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i ilan etmesinden yüzyıl sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı"nı ilan ettiğini belirten Çelik, "İşte biz burada toplanarak Türkiye Yüzyılı'nı kucaklıyoruz. İstikbalin yüzyılını selamlıyoruz." diye konuştu.

Çelik, Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e, Türk bayrağına hakaret eden faşistlerin hepsinin "Recep Tayyip Erdoğan'a karşıyız" dediklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Biz de diyoruz ki sizin niye karşı olduğunuzu biliyoruz. Siz Türk, Türkiye, İslam düşmanısınız. Bizim de buna karşı cevabımız 'Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' diyen Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yine Fethullahçı Terör Örgütü'nden PKK terör örgütüne kadar hepsi birleşmiş, her gün bir açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki 'Biz Recep Tayyip Erdoğan'a karşıyız. Onun karşısında kim varsa onu destekleyeceğiz.' Terör örgütüne destek veren siyasetçiler diyorlar ki 'Karşıdaki aday kazanırsa Cumhuriyet'i yıkıp yeniden kuracağız. Türkiye'nin içinde özerklik ilan edeceğiz. Terörist başına imtiyaz vereceğiz.' diyorlar. Devletimizi yıkıp yeniden kurmaktan bahsediyorlar. Biz de onlara buradan cevabımızı veriyoruz. Bir kere daha 'Tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak' diyoruz."

- "VATANIMIZDAN BİR ÇAKIL TAŞINI BİLE VERMEYİZ"

Ömer Çelik, Avrupa'daki faşistler ile terör örgütlerinin Türk devletinin, Cumhuriyet'in, demokrasisinin değerlerini hedef aldığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:



"Devletimizin, vatanımızın bedeli ödenmiştir. Dünyanın en kıymetli coğrafyasını kendimize vatan yaparken karış karış bedelini ödedik. Şimdi karşımıza çıkmışlar, 'İki gün içinde batılılarla ilişkileri düzelteceğiz.' diyorlar. Ben bunun bedelinin ne olduğunu biliyorum. Onlar bu masaya oturdukları zaman 'Suriye'deki terör örgütlerine karşı operasyon yapmayın. Mavi Vatan'da Yunanistan'ın tezlerine teslim olun.' diyecekler. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Kara vatanımızdan bir çakıl taşını bile vermeyiz. Mavi vatanımızdan bir damla feda etmeyiz."

Çelik, yarın yapılacak seçimlere işaret ederek, "Meclis'e, bu Meclis'in değerlerine uygun adaylar göndermeliyiz. Onun için göndereceğimiz adayları Meclis'in, Cumhuriyet'in değerlerine uygun kişiler olarak seçmeliyiz." dedi.

- "Meydan meydan, mahalle mahalle birleşerek ayakta duracağız"

"Ufkumuz açıktır. Geleceğimiz parlaktır. Etrafımızdaki kara propagandalara aldanmayacağız. Etrafımızdaki sabotajlara, siyasi suikastlara prim vermeyeceğiz." diyen Çelik, şunları kaydetti:

"Ülkemizde özerklik ilan etmek isteyenlere karşı işte bu şekilde meydan meydan, mahalle mahalle birleşerek ayakta duracağız. Ülkemizde teröristlere imtiyaz vermek isteyenlere karşı hukukumuzu, anayasamızı, devletimizin, milletimizin değerlerini koruyacağız. Yörüğün, Türkmen'in değerlerinin etrafında kenetlenmeye devam edeceğiz. Bir kere daha tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak silsilesinden vazgeçmeyeceğimize bugün burada yemin ediyoruz. Onun için diyoruz ki 14 Mayıs doğru zaman, Recep Tayyip Erdoğan doğru adam."

Dün başlayan ve bugün sona eren şölende, Adana Müftüsü Mehmet Taşcı dua etti.

Ozanların konser verip birbirleriyle atıştığı şölende, mehteran takımı konser verdi, halk oyunları gösterileri sunuldu.