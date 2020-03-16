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AK Parti Sözcüsü Çelik: En büyük düşmanlığı sahte bilgi yayanlar yapıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ederken en büyük düşmanlığı sahte bilgi yayanların yaptığını kaydetti.

AA16 Mart 2020 Pazartesi 13:39 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 13:39
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Çelik, Twitter hesabından koronavirüsle mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu.

"Virüsle mücadele ederken en büyük düşmanlığı sahte bilgi yayanlar yapıyor." ifadelerini kullanan Çelik, virüsle mücadelenin hem tedbirleri uygulamak hem de hayatın gerçek değerleri akılda tutularak insanlığa yüceltmekle olacağını bildirdi.

Çelik, "Tüm insanlık bir sınavdan geçiyor. Gezegenimiz küçük bir köy artık. Her insanın kaderi diğerine bağlı. En yakınımızın hayatına gösterdiğimiz özen, tüm insanları etkiliyor. Bu sınavdan tedbirleri uygulayarak geçmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, şunları kaydetti:

"Tedbirleri uygularken ruhsuz, mekanik, panik içinde bir dünya kurmak değil yapılması gereken. Her bir vatandaşımızla olduğu gibi insanlığın her bir ferdiyle ortak sorumluluğu paylaşarak daha çok iyilik, daha çok insani değer ve daha çok dayanışma üretmektir aslolan.

Virüse karşı tedbirleri uygulamak hayata, ülkemize ve tüm insanlığa karşı sorumluluğumuzdur. Tedbirleri uygulamanın insani değerleri yüceltmek, herkesi birbirine bağlayan morali diri tutmak, birbirimizle olan derin bağımıza saygı göstermekle ele ele yürümesi gerektiği unutulmamalı."

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