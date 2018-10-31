AK Parti Sözcüsü Çelik: En ufak çabaya en sert cevap verilecektir AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çelik: 'Net bir şey söyleyeceğim. Bu çok tehlikeli bir yaklaşımdır. Kendilerine yüce Meclisin 1995'te aldığı ikazı hatırlatıyorum. Bu şekilde kara sularının artırılmasına yönelik en ufak çabaya en sert cevap verilecektir.' dedi.