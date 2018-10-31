AK Parti Sözcüsü Çelik: En ufak çabaya en sert cevap verilecektir

YUNANİSTAN'IN KARASULARINI KADEMELİ ARTIRACAĞI İDDİASI
Bu çok tehlikeli bir yaklaşımdır, kendilerine yüce Meclis'in 1995'te aldığı karardaki ikazı hatırlatıyorum."
Karasularının kademeli olarak artırılmasıyla ilgili en ufak çabaya, Türkiye tarafından en sert cevap verilecektir.
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