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AK Parti Sözcüsü Çelik: En ufak çabaya en sert cevap verilecektir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çelik: 'Net bir şey söyleyeceğim. Bu çok tehlikeli bir yaklaşımdır. Kendilerine yüce Meclisin 1995'te aldığı ikazı hatırlatıyorum. Bu şekilde kara sularının artırılmasına yönelik en ufak çabaya en sert cevap verilecektir.' dedi.

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YUNANİSTAN'IN KARASULARINI KADEMELİ ARTIRACAĞI İDDİASI
 
Bu çok tehlikeli bir yaklaşımdır, kendilerine yüce Meclis'in 1995'te aldığı karardaki ikazı hatırlatıyorum."
 
Karasularının kademeli olarak artırılmasıyla ilgili en ufak çabaya, Türkiye tarafından en sert cevap verilecektir.

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