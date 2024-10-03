TEKNOFEST Adana'ya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle:

Soykırım siyaseti durdurulmazsa bölgesel savaş çıkabilir

Asıl problem bunları destekleyenler

Bunun İsrail'in güvenliğini sağlamakla ilgisi yok

BMGK bu Siyonist zihniyeti aşamamaktadır

Bu saatten sonra İsrail'in güvenliği ya da İsrail'in kendini savunma hakkı var çerçevesinde ortaya çıkan her cümlenin, İsrail'e daha çok katliam yapmaya teşvik etmekten başka bir amaca hizmet etmeyeceği açıktır

Yapılan açıklamalar; "İsrail'in kendini savunma hakkı var" cümlesi dünyanın en ikiyüzlü cümlesi haline gelmiştir.

İsrail'in önüne gelene saldırdığında ve katliam işlediğinde kınamakla yetinenler İsrail'in saldırdığı ülkeler, öldürdüğü insanlar karşısında bir tepki verildiği zaman hemen "İsrail'in yanında savaşa gireriz ve o ülkeyi cezalandırırız cinsinden bir yaklaşım ortaya koymaktadırlar.