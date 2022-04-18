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AK Parti Sözcüsü Çelik, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı.

AA18 Nisan 2022 Pazartesi 22:08 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 22:08
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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İsveç'te aşırı sağcı bir İslam düşmanının, Müslümanların da bulunduğu bölgede Kur'an-ı Kerim yakması ifade özgürlüğü değil, provokasyondur. İslam'a ve Müslümanlara yönelik bu provokasyonu şiddetle kınıyoruz. Yaşananlar açıkça nefret suçudur, ilgili ülkelerin tüm bu nefret ve düşmanlığa müsaade etmemesi gerekmektedir. Gelinen nokta, aşırı sağın Avrupa'da toplumsal barış ve istikrarı tehdit ettiğini göstermektedir. Avrupalı siyasetçiler ve sorumlu aydınlar da harekete geçmeli, mübarek ramazan ayında İslam'a, Müslümanlara, Kur'an-ı Kerim'e ve ibadethanelere yönelik saldırıları mahkum etmelidirler."

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