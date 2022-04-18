AK Parti Sözcüsü Çelik, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İsveç'te aşırı sağcı bir İslam düşmanının, Müslümanların da bulunduğu bölgede Kur'an-ı Kerim yakması ifade özgürlüğü değil, provokasyondur. İslam'a ve Müslümanlara yönelik bu provokasyonu şiddetle kınıyoruz. Yaşananlar açıkça nefret suçudur, ilgili ülkelerin tüm bu nefret ve düşmanlığa müsaade etmemesi gerekmektedir. Gelinen nokta, aşırı sağın Avrupa'da toplumsal barış ve istikrarı tehdit ettiğini göstermektedir. Avrupalı siyasetçiler ve sorumlu aydınlar da harekete geçmeli, mübarek ramazan ayında İslam'a, Müslümanlara, Kur'an-ı Kerim'e ve ibadethanelere yönelik saldırıları mahkum etmelidirler."