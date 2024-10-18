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  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Katz, cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir
Güncel

AK Parti Sözcüsü Çelik: Katz, cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, 'Nazi ve katil İsrail Dışişleri Bakanı Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir. Katz, cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir. Katz ve benzeleri insanlığa karşı işledikleri suçlar sebebiyle, insanlık değerlerinin savunucusu Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır' dedi.

18 Ekim 2024 Cuma 18:08 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Katz, cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Nazi ve katil İsrail Dışişleri Bakanı Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir. Katz, cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir. Katz ve benzerleri insanlığa karşı işledikleri suçlar sebebiyle, insanlık değerlerinin savunucusu Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Çünkü insanlık düşmanı bir cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisidir. Gazze direnişi, insan onurunun doruk noktasıdır. Eninde sonunda insan onuru barbarlığı yenecektir. Katz ve diğer caniler insanlık değerlerini savunan hukuk önünde mutlaka hesap vereceklerdir" dedi.

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