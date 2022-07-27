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AK Parti Sözcüsü Çelik: Musul Başkonsolosluğumuza düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik: Musul Başkonsolosluğumuza düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye'yi hedef alan terör odakları bunun bedelini mutlaka öderler. Irak makamları bu saldırganları bir an evvel yakalamalı ve hukuk önüne çıkarmalıdır.

DHA27 Temmuz 2022 Çarşamba 16:08 - Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Musul Başkonsolosluğumuza düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye'yi hedef alan terör odakları bunun bedelini mutlaka öderler. Irak makamları bu saldırganları bir an evvel yakalamalı ve hukuk önüne çıkarmalıdır.

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