Türkiye'den tam destek: Orası Azerbaycan toprağıdır, yanlarındayız

29 Eylül 2020 Salı 18:19 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 18:30

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerimiz nasıl istiyorsa, ne şekilde istiyorsa her zaman yanlarında olmaya davam edecektir." dedi.



Çelik: "Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırısı uluslararası hukukun açık ihlalidir. Uluslararası toplum Ermenistan'ı kınamalıdır."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Azerbaycan ve Türkiye aynı kadere, aynı geleceğe, aynı değerlere sahip iki ülke."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Azerbaycan, topraklarını müdafaa hakkına sahiptir. Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Ermenistan orada işgalcidir."