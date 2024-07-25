Sözcü çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"7 Ekim ile 11 Eylül arasında benzerlik kurulmaya çalışılıyor. Amerikan halkının hafızasındaki en trajik olaylardan bir tanesiyle, kendi bölgesindeki olayları özdeşleştirerek aslında kendi katliamlarını kapatmak istiyorlar.

Netanyahu'nun Amerikan Kongresi'nde alkışlanması aslında topyekun bir akıl dışılığın herkesi nasıl sardığını gösteriyor.

Netanyahu, aslında kendi katliamlarını, batı yönetimi ile yan yana getirerek, batı medeniyetine dönüp de 'katliamcı' bir saldırıda bulunmuş oluyor. Ama orada bulunanlar bunu idrak edecek durumda olmadığı için ayağa kalkarak alkışlıyorlar.