Tek yardım eli uzatan Türkiye oldu! Avrupa dayanışması dağıldı

21 Nisan 2020 Salı 18:09 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 18:30

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamada "İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük kriz ile karşı karşıyayız. Avrupa dayanışması salgınla dağıldı" dedi.



Sözcü Çelik: "(Koronavirüs salgını) Hükümetlerimiz döneminde sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrim, Türkiye'yi son derece hazırlıklı hale getirmiştir." dedi.

Çelik "Koronavirüs sürecinde NATO'nun dayanışma bağlamında gösterebildiği tek örnek Türkiye'nin yaptığı yardımlardır." dedi.

Çelik: "Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın mümkün olduğunca konforlu bir şekilde karantina süresini geçirmesi sağlandı." dedi.