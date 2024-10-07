AK Parti Sözcüsü Çelik: TEKNOFEST afetzedelere moral oldu

Çelik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (TEKNOFEST), AA muhabirine değerlendirdi.

Festivalin 1 milyondan fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirten Çelik, TEKNOFEST'in gençleri geleceğe hazırladığını anlattı.

Çelik, festivale katılan gençlerin, Türkiye'nin teknolojiyi iyilik, adalet ve barış için kullanma iradesine sahip çıktığını ifade etti.

TEKNOFEST 2025'in İstanbul'un yanı sıra KKTC'de de yapılacağını dile getiren Çelik, "Sembolik anlamı çok yüksek. Selçuk ve Haluk (Bayraktar) Beyler ile diğer arkadaşlarla görüştük. Bazı lokasyonlar düşünüyorlar. KKTC de bunlardan birisi." diye konuştu.

Ömer Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıbrıs şu anda belki dünyanın en stratejik yeri. Hem Suriye'deki istikrarsızlık hem İsrail'in soykırım siyaseti nedeniyle o kadar savaş gemisi var ki Akdeniz'de, balıkçı kayığı girecek yer kalmadı. Teknolojiyi, insan öldürenleri ve soykırımcı Netanyahu hükümetini desteklemek için kullananlara karşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden teknolojinin insanlık yararına kullanımı mesajı vermemiz, hem insani anlamda hem de özgüven anlamında çok önemli."

Çelik, festivalde yaptığı gezilerde vatandaşların ve gençlerin coşkusuna tanık olduğunu belirtti.

- "DEPREMZEDE GENÇLER İÇİN BU BULUŞMA ÇOK KIYMETLİ OLDU"



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentte düzenlenen festivalin, hem Adana'ya hem de çevre illere moral verdiğini anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Burada Kahramanmaraş'tan, her ilden insanımız, gençlerimiz var. Burada her zaman önceliğimiz deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın durumu. Oradaki gençler için buradaki tablo moral oldu. İnşallah deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı hem konutlarına kavuşturma anlamında hem de TEKNOFEST'te görüldüğü gibi oradaki gençlerin de geleceğini daha güçlü kılma anlamında bu buluşma çok kıymetli oldu."