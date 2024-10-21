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  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörist Gülen vatansız olarak dünyayı terk etti
Güncel

AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörist Gülen vatansız olarak dünyayı terk etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, 'Terörist Gülen vatansız olarak dünyayı terk etti. Bütün kötülüklerle bu dünyayı terk etmiş oldu' dedi.

21 Ekim 2024 Pazartesi 16:33 - Güncelleme:
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle:

Terörist Gülen vatansız olarak dünyayı terk etti

Bütün kötülüklerle bu dünyayı terk etmiş oldu

FETÖ, ismini Netanyahu'nun yanına yazdırdı

Terörist başı Fetullah Gülen, gerek kurduğu ihanet şebekesi ise gerekse bu ihanet şebekesi vasıtasıyla hizmet ettiği odak vasıtasıyla büyük bir ihanet ve cinayet ağının mimarlığını yapmıştı

(FETÖ) Bu yapıyla hiç gevşemeden hiçbir esneklik göstermeden aynı karlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz

Ülkemizdeki milli egemenliği gasp etmeye çalışan, ülkemizin değerlerini yok etmeye çalışan, emperyalist projelerin taşeronluğunu bunlara belamlık yapmış bir şahıstı

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN SALDIRILARI

Netanyahu hükümetinin katliamlarına devam ettiği görülmüştür. Bu katliam şebekesinin bugün Filistin meselesini ayrıntılı bir şekilde ele almamız vesilesiyle gördük ki rakamlar, cinayetler, ortaya koydukları soykırım Nazileri fersah fersah geçmiş

Bu katliam ve soykırım şebekesinin insanlık dışı karakterlere sahip oldukları canavarca hislerle hareket ettikleri net bir şekilde görülüyor

Liderlerin dik duramaması, Cumhurbaşkanımız yaptığı gibi kararlı bir şekilde ilerleyememesi, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kararlı tavrın benzerini gerçekleştirememeleri büyük bir problemdir

YENİDOĞAN ÇETESİ

Benzerlerinin bertaraf edilmesi için çalışma sürüyor. Çetenin tamamen çökertilmesi için çalışıyoruz

Tüm iddialar ayrıntılı olarak ayrım yapılmadan inceleniyor

Cumhurbaşkanımız konuyu yakından takip ediyor

Bizim bunlarla mücadele etme konusunda en yüksek kararlılığı göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın

Yeni doğan bebekleri öldüren bu çetenin bu diyaloglarında ortaya çıkan vahşet aslında gerçekten her birimizin ömrü hayatında çok nadir rastladığı bir vahşet örneğidir

ÖZEL'İN DEMİRTAŞ'I ZİYARETİ

Türkiye'de iç cephenin güçlü tutulması Türkiye'de yaşayan herkes için bir sorumluluk olmalı özelikle de siyaset kurumu bu sorumluluğu yerine getirmelidir

Terör örgütüne destek veren ifadeler kullanan siyasi partiye dönük olarak bu terörle aralarına mesafe koymaları ve Türkiye partisi olmalarına dönük bir davettir

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