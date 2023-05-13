AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin gücü demek, Balkan Türkleri'nin gücü demektir

AK Parti'nin Adana milletvekili adayı Çelik, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u kullanarak Adana-Bosna Kardeşlik, Yardımlaşma ve Kültür Derneği'ne geldi.

Dernek üyeleri ile kahvaltı yapan Çelik, burada yaptığı konuşmada, seçimleri bir rekabet olarak gördüklerini, husumet olarak görmediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başbakanlığı döneminde bir yurt dışı seyahatinden dönerken Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in rahatsızlığına dair bilgi alması üzerine, rotayı değiştirip Bosna Hersek'e gittiğini anımsatan Çelik, şöyle devam etti:

"Saraybosna'ya acil bir iniş yaptık. Hastaneye gittiğimizde yanındaydım ben Cumhurbaşkanımızın. Aliya ile aralarında şöyle bir sohbet geçti. Cumhurbaşkanımız, 'Sizi dedi tedavi için Türkiye'ye götürelim' dedi. Aliya da 'Ben buradan ayrılmak istemiyorum. Burada vefat etmek istiyorum. Kendi topraklarımda vefat etmek istiyorum. Burayı terk etmek istemiyorum' dedi. Cumhurbaşkanımız ısrar etti, 'Tedavinizi yaptıralım. Sonra tekrar getiririz' dedi. Ama Aliya 'ben burada kalmak istiyorum' dedi. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza; 'Evladı Fatihan, Balkan Türkleri, Müslümanları buralar size emanet' dedi. Cumhurbaşkanımız da o günden beri bu emaneti omuzlarında ve başında taşıyor. O günden beri orası yalnız bırakılmadı."

- "CUMHURBAŞKANIMIZIN EN ÖNEMLİ GÜNDEMLERİNDEN BİR TANESİ BALKANLAR'DIR"

Kendisinin Bosna ile dayanışma için bu ülkeye gittiğini belirten Çelik, orada Boşnakları öldüren Sırp keskin nişancılar tarafından yapılmış sığınakların aynısının, Karabağ Savaşı sırasında Ermeniler tarafından yapıldığını gördüğünü anlattı.

Ömer Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O zaman aklıma şu geldi; 'Acaba Bosna Savaşı olduğu zaman bugünkü Türkiye olsaydı, Türkiye'nin başında Recep Tayyip Erdoğan olsaydı o katliamların hiçbiri olmazdı, hiçbiri gerçekleşmezdi. Onun için Türkiye'nin gücü demek, Balkan Türkleri'nin gücü demektir. Türkiye'nin gücü demek, Balkan Müslümanlığının muhafazası ve korunması demektir. Orada Balkan Türkleri'nin geleceği açısından en çok ihtiyaç duyulan şey, barıştır. Barış olduğu zaman geleceğe güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın barışı koruma iradesi o kadar güçlü ki o kadar kabul görmüş bir durumda ki oradaki Sırp liderler bile 'Erdoğan seçilsin' diye açıklama yapıyor. Çünkü kimse artık savaş istemiyor. Ama şunun bilinmesi çok önemli. Biz ne zaman bir toplantı yapsak, Cumhurbaşkanımızın en önemli gündemlerinden bir tanesi Balkanlar'dır, Balkan Türkleri'dir."

- "BALKAN TÜRKLERİ'NİN GELECEĞİYLE TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ BİRBİRİYLE AYNI KADERİ PAYLAŞIYOR"

Çelik, yarın bir gün Balkan Türkleri'ne karşı bir girişim başlasa dünyadan kimsenin yine yardıma koşmayacağını belirtti.

Buna karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Balkan Türkleri'ne sahip çıkın" diye emir vermesinin, bir dakika bile sürmeyeceğini vurgulayan Çelik, "Türkiye bütün varlığıyla bunu yapar. Peki sadece bu mu? Hayır. Sadece mesele bu değil, koruma değil. Oradaki iş dünyasının gelişmesi, yolların yapılması, Sancak ile Bosna-Hersek arasındaki yolun yapılması, Cumhurbaşkanımız her seferinde bizzat ilgilenir. Niye? Bölgenin kalkınması için. Orada yetişen gençlerin, Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde okuması için kontenjanlar ayrılır, burslar verilir. Niye? Balkan Türkleri'nin geleceğiyle Türkiye'nin geleceği birbiriyle aynı kaderi paylaşıyor." diye konuştu.

- "DEVRİM ARABASININ ÖNÜNÜ KESMİŞLERDİ, DEVRİN ARABASINI YAPTIK"

Çelik, AK Parti iktidarının, Türkiye'nin her tarafını eserlerle donattığını dile getirdi.

Derneğe, yerli araba Togg ile geldiğini hatırlatan Çelik, "Devrim arabasının önünü kesmişlerdi, devrin arabasını yaptık. Uçaklarımız, bütün altyapımız hazır. Yani Türkiye Yüzyılı'nı, istikbalin yüzyılını kucaklamaya hazırız. Kadınlarımız, gençlerimiz için yapılanlar, bütün bunlar Türkiye'nin bugünü iyi olsun, geleceği daha iyi olsun diye." ifadesini kullandı.

AK Parti'li Çelik, Balkan Türkleri konusunda çok güçlü bir hissiyatlarının, aidiyetlerinin ve siyasetlerinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız buna liderlik etmeye devam ediyor. Hepimizin geleceği, Balkanlar'daki kültürel varlığımız, tarihi mirasımız, Balkan Türkleri'nin geleceği için de bir kere daha '14 Mayıs doğru zaman, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan' diyoruz. İnşallah yarın Cumhurbaşkanımızın yeniden Cumhurbaşkanı seçildiği, Meclis'e AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın güçlü bir şekilde girdiği bir mühür vuracağız, bir imza atacağız. Bu, aynı zamanda Türk demokrasisinin zaferi olduğu gibi Balkan Türkleri'nin geleceğinin ve Balkanlar'ın teminat altına alınması anlamına da gelecektir."