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AK Parti Sözcüsü Çelik: Ülkemize saldıran terör örgütleri tüm bölge tehdittir

Gara'da şehit düşen askerlere başsağlığı dileyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Türkiye düşmanı odakların desteğini alarak ülkemize saldıran terör örgütleri tüm bölge tehdittir.' dedi.

11 Şubat 2021 Perşembe 13:07 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 13:13
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AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Irak'ın Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 harekâtında, teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz... Şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Milletimizin başı sağolsun.

"Türkiye düşmanı odakların desteğini alarak ülkemize saldıran terör örgütleri tüm bölge tehdittir. Türkiye'nin terörle mücadelesi ülke savunması ve bölge barışı için kilit önemdedir. Etrafımızda kurulmaya çalışılan terör devletçilikleri kararlı mücadelemiz sayesinde engellenmiştir"

Terörle mücadele ederken aynı zamanda terör devleti kurmak isteyen projelerle de mücadele ediyoruz. Ülkemize saldıranlara gereken cevabı vermeye devam ediyoruz. Bölgemizde terör devletleri kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

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