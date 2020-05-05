05 Mayıs 2020 Salı 17:09 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 17:39

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

NORMALLEŞME SÜRECİ

Normalleşme sürecini konuşabiliyorsak, alınan tedbirlere uyduğumuz içindir. Vatandaşlarımızın sıkıldığını ve zorluk çektiğini biliyoruz. Tedbirlere ne kadar çok uyarsak, normalleşme o kadar mümkün olacak.

Büyük bir salgınla güçlü bir şekilde mücadele ediyoruz. Sadece iri devlet olan bir takım devletlere nazaran nasıl güçlü bir devlet olduğumuzu hep beraber görmüş olduk.



'DARBE İMASI' TARTIŞMALARI

Rejim tartışması açmak istiyorlar. Bir iktidarı seçimle göndermeyi istemek her muhalefetin hakkıdır. Bir iktidara 'seçim ya da başka'yollarla gidecek' demenin anlamı ortadır. 'Başka yollarla gidecek' demek millete karşı silah çekmenin referansıdır.

Cunta çağrılarının arkasında her zaman için Yassıada rejimi vardır. Yassıada rejimine karşı milletin iradesinden ve Cumhuriyetimizden yana olmaya devam edeceğiz. Bir daha Yassıada rejimi asla hayata geçmeyecek.



Koronavirüs öncesi dünya ve koronavirüs sonrası dünya, tarihteki örnekleri gibi farklı olacak. İkinci Dünya Savaşı'yla başlayan düzenin koronavirüs salgınıyla bittiğini söyleyenler olacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın aşı dünyanın ortak malı olmalıdır mesajı 'Dünya 5'ten büyüktür' prensibimizin koronavirüs krizine uygulanmış biçimidir. Birilerinin tedavi hakkı diğerlerinden öncelikli hale geliyorsa, bu sorgulanacaktır.

ABD'de 'Dini Özgürlükler' adı altında propaganda metnine benzer bir rapor yayınlandı. Özellikle azınlıklar konusunda Türkiye'ye yapılan değerlendirmelerin tamamı haksız ve yanlıştır.