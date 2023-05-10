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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Gaziantep açıklaması: Sandıkta cevabını alacak

Gaziantep'te bir AVM önünde ayrı ayrı stand açarak seçim çalışmaları yürüten AK Parti ve CHP'li gençler arasında kavga çıktı. Kavgada 4 kişi hafif yaralandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik olaya tepki gösterirken, 'Gaziantep Gençlik Kollarımıza karşı bazı CHP mensuplarının dün gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı lanetliyoruz. Hiçbir provokasyon odağı Türkiye'nin demokrasi tecrübesine zarar veremez. Demokrasi sandığına ipotek koyabileceklerini düşünenler yine yanılacak. Her türlü kötü niyet ve provokasyon yine sandıkta cevabını alacak' ifadelerini kullandı.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 12:56 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Gaziantep açıklaması: Sandıkta cevabını alacak
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AK Parti ve CHP'nin Seçim stantlarının bulunduğu bölgede partili iki grup arasında dün tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme, yumruk ve taşların kullanıldığı kavgada 4 kişi hafif yaralandı. Kavganın büyümesi üzerine CHP Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Ersin Atar havaya ateş açtı.

Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaralanan 4 kişiyi hastaneye götürdü. Hastanenin acil servisine kaldırılan 4 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Havaya ateş açan Ersin Atar'ın ise gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SALDIRIYI LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Siyasetin özgürce yapılabilmesi için siyasete ve siyasetçiye dönük her türlü şiddetin mahkum edilmesi zorunludur. Gaziantep Gençlik Kollarımıza karşı bazı CHP mensuplarının dün gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı lanetliyoruz. Türkiye güvenli bir ülkedir ve seçimler güven içinde yapılacaktır. Hiçbir provokasyon odağı Türkiye'nin demokrasi tecrübesine zarar veremez. Gaziantep teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.' ifadelerini kullandı.

Çelik ayrıca, 'Türkiye özgür ve güven içinde seçimlere gidiyor. Bir kere daha demokrasi sandığı son sözü söyleyecek. Demokrasi sandığına ipotek koyabileceklerini düşünenler yine yanılacak. Her türlü kötü niyet ve provokasyon yine sandıkta cevabını alacak.' dedi.

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