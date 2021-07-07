AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD raporuna sert tepki

AA 7 Temmuz 2021 Çarşamba 15:35 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 16:49

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

"Bir şehidimiz var." ifadesini kullanan Çelik, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, Allah mekanını cennet eylesin, milletimizin başı sağ olsun. Bu vesileyle bütün şehitlerimize Cenabıallah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin aziz hatıralarını hiçbir zaman unutmayacağımızı, her zaman büyük bir saygıyla ve rahmetle hatırlayacağımızı bir kere daha ifade ediyoruz." diye konuştu.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin 672'nci gününe girdiğini ve annelerin evlatlarına kavuşmaya devam ettiğini belirten Çelik, tüm MKYK üyeleri adına annelere selam ve saygılarını iletti.

Terörle mücadele konusunu yakın bir şekilde takip ettiklerini dile getiren Çelik, "Gerek Eren operasyonları gerek Pençe-Şimşek, Pençe-Yıldırım operasyonları gerek İstihbarat Teşkilatının, terör örgütünün yöneticilerine karşı yaptığı operasyonlar üç koldan sürüyor. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Milli Savunma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Milli İstihbarat Teşkilatımız güçlü bir şekilde terör örgütlerini geriletmeye ve ülkemize dönük bu eylemlere karşı güçlü bir duruş sergilemeye devam ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bölgenin çocuklarını, Türkiye'de, yanımızdaki komşu ülkelerde kendileri için umutlu bir gelecek inşa etmeye çalışan çocukları, kendileri için terörist yapmaya çalışan bu örgütlerin aslında ne kadar kirli projelerin, hiçbir şekilde bahsettikleri etnik gruplarla, dini gruplarla ilgisi olmayan bahsettikleri hak ve hürriyet arayışlarıyla ilgisi olmayan tamamen özellikle de kendilerine yakın olanları köleleştirmeye çalışan bir düzen kurduklarını net bir şekilde görüyoruz. Eğer içerideki Eren operasyonları, dışarıda yürüyen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı bütün bunlar olmasaydı etrafımızda kurulmak istenen terör devletine bir derinlik yaratmak için teröristler ve onlara destek verenler, çok büyük bir mesafe alacaklardı. Ama Türkiye Cumhuriyeti hiçbir şekilde kendi topraklarında bir operasyona müsaade etmeyeceğini gösterdiği gibi aynı zamanda da komşu ülkelerdeki zayıflıklardan ve boşluklardan faydalanarak fiili terör devletçikleri kurmak isteyenlere de hiçbir şekilde geçit vermeyeceğini açık ve net bir şekilde gösterdi."

- "TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN YÜKSEK VE KÖKLÜ BİR DEVLET TECRÜBESİ VARDIR"

Türkiye'de operasyon yapmaya çalışanlara verecekleri cevabın, her zamanki gibi net olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Irak'ta, Suriye'de bir derinlik yaratmaya çalışarak, boşluklardan istifade ederek terör yapılanmaları, terör devletçikleri kurmaya çalışanların ulaşabileceği hiçbir amaç, hiçbir hedef yoktur. Türkiye Cumhuriyeti bütün gücünü, imkanını kullanarak bunların hepsini berhava edecektir, hepsini imha edecektir. Bunların arkasına kimlerin saklandığını, bunlara kimlerin destek verdiğini, bu terör örgütlerinin ideolojilerinden bağımsız olarak kimlerin hangi siyasi projeleri hayata geçirmeye çalıştığını görecek kadar da Türkiye Cumhuriyeti'nin yüksek ve köklü bir devlet tecrübesi vardır. Bu arkaya saklanmaya çalışanlar, gri alanda iş yürütmeye çalışanlar da bilsinler ki bizim baktığımız yerden hiçbiri gri alanda gözükmüyor, hepsini net bir şekilde görüyoruz. Baktığımızda sadece siluetlerini görmüyoruz, bütün fotoğraflarını çekiyoruz, bütün mimiklerini biliyoruz."

- "TÜRKİYE'NİN SUÇLANMASINI ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Mücadelenin en kararlı şekilde sürdürülmesi konusunda ellerinde her türlü bilgi olduğu gibi her türlü imkana da sahip bulunduklarına dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Fakat buna rağmen müttefiklerimizin terör örgütlerine verdikleri desteğin zaman zaman fiili destek, zaman zaman ideolojik destek, zaman zaman da örtülü destek olarak sürdüğünü görmekten maalesef üzüntü duyuyoruz. En son Amerika Birleşik Devletleri'nin İnsan Ticareti Raporu'nda Türkiye'nin suçlanması asla kabul etmeyeceğimiz bir yaklaşımdır. Türkiye hiçbir şekilde 'çocuk asker' denilen, 'çocuk terörist' denilen bir unsur kullanmamıştır, açık ve net bir şekilde de iddia ediyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyada bu konuda sicili en temiz devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bu şekilde suçlamaya çalışan birileri varsa ya bilgi eksikliğinden dolayı yapıyordur ya da kötü niyetten dolayı yapıyordur. Net bir şekilde söylüyorum bu 'çocuk terörist, çocuk savaşçı' denilen meselede Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dünyanın en temiz devletidir, bu konuda en kararlı mücadeleyi yürüten devletidir."

Türkiye'nin bu konularda "iftira bile atılamayacak bir devlet" olduğunu belirten Çelik, "Bu raporlarda birtakım STK'lerin çalışmalarına yer veriliyor. Tek tek bu STK'lerin bağlantılarını burada paylaşmayacağım ama biz bunların çoğunu Afganistan'dan tanıyoruz, Afganistan'dan daha sonra Suriye'ye geldiler, Irak'ta faaliyet gösterdiler ve Afganistan'da yaptıkları yalan, yanlış haberleri, yalan, yanlış raporlamaları şimdi aynen devam ettirdiklerini maalesef görüyoruz." ifadesini kullandı.