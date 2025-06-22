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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'nin İran saldırısıyla ilgili açıklama: Cumhurbaşkanımızın çağrısı yegane çözüm yoludur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'ABD tarafından İran'ın nükleer tesislerine yapılan saldırıyla beraber bölgemizde çatışmaların daha da yayılması tehlikesi ortaya çıktı. Çatışmaların daha da yayılması en kötü senaryoları tetikleyebilir.' değerlendirmesinde bulundu. Çelik, 'Cumhurbaşkanımızın müzakere masasına dönülmesi çağrısı ve Türkiye'nin bu temelde çizdiği çerçeve yegane çözüm yoludur.' dedi.

AA22 Haziran 2025 Pazar 13:37 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'nin İran saldırısıyla ilgili açıklama: Cumhurbaşkanımızın çağrısı yegane çözüm yoludur
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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in tüm bölgeyi ateşe atmaya çalışan saldırganlığının herkes için tehdit olmaya devam ettiğini vurguladı.

İsrail'in İran'a saldırısı sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapsamlı diplomatik temaslarla bölge ve dünya liderleriyle görüştüğünü anımsatan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede müzakere masasının yegane çözüm zemini olduğunu en güçlü şekilde vurguladı. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin, barış diplomasisi için her türlü kolaylaştırıcı katkıyı yapmaya ve ev sahipliğine hazır olduğunu ifade etti. ABD tarafından İran'ın nükleer tesislerine yapılan saldırıyla beraber bölgemizde çatışmaların daha da yayılması tehlikesi ortaya çıktı. Çatışmaların daha da yayılması en kötü senaryoları tetikleyebilir.

Cumhurbaşkanımızın müzakere masasına dönülmesi çağrısı ve Türkiye'nin bu temelde çizdiği çerçeve yegane çözüm yoludur. Cumhurbaşkanımızın olayların başından beri değerlendirmeleri haklı çıkmıştır. Bu aşamadan itibaren müzakere masası esas olmalıdır."

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