İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2021 Perşembe / 6 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,9199
  • EURO
    11,3903
  • ALTIN
    591.983
  • BIST100
    1638.18
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Başak Cengiz paylaşımı: Hedef alınan insanlıktır
Güncel

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Başak Cengiz paylaşımı: Hedef alınan insanlıktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından yolda yürürken samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'i kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirterek, 'Başak Cengiz nezdinde hedef alınan tüm insanlıktır, tüm kadınlarımızdır. Toplumsal olarak kadın cinayetlerine karşı seferber olmamızın vakti gelmiştir ve dahi geçmektedir' dedi.

DHA11 Kasım 2021 Perşembe 15:02 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 15:02
ABONE OL

AK Parti'li Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz'e rahmet diledi. Çelik, "Karşı karşıya olduğumuz gaddarlık ve cinayeti tarif edecek kelime bulamıyoruz. Başak Cengiz nezdinde hedef alınan tüm insanlıktır, tüm kadınlarımızdır. Bu cinayeti işleyene ve ait olduğu canice zihniyete lanet olsun. Bir kadını sadece masum ve 'savunmasız' olduğu için hedef aldığını söyleyen canice bir zihniyetle karşı karşıyayız. Toplumumuzun her bir zerresi bu canice zihniyetle, eğitim, hukuk ve bilinçlenme yoluyla mücadele etmelidir" dedi.

'SEFERBER OLMAMIZIN VAKTİ GELMİŞTİR'

Çelik, kadın cinayetlerine karşı toplumsal olarak seferber olma zamanının geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu canice zihniyeti oluşturan her şeye ve bu zihniyetin hayatımızda dolaşan her bir ipucuna karşı bilinçlenme seferberliği ile hareket etmeliyiz. Toplumsal olarak kadın cinayetlerine karşı seferber olmamızın vakti gelmiştir ve dahi geçmektedir. Bugün insanlık namına, kadınlarımız adına Başak Cengiz'i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Yürek kanatan bir acımız var. Her türlü ayrılığı gayrılığı bir kenara bırakarak insanlık namına topluca duyarlılık göstermeliyiz. Gelin tüm canlarımız yüreklerimizi ortaya koyalım ve kadın cinayetlerine karşı daha güçlü şekilde 'yeter' diyelim; 'dur' diyelim. Bir bilinçlenme seferberliği için toplumumuzun her bir zerresine ve tüm yüreklere ihtiyacımız var.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.