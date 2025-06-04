AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İnfaz Yasası açıklaması: Tahliyeler için süreç işliyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle:

Soykırımın amacı kendini kurtarmak. Netanyahu ülkesinde yolsuzluktan yargılanıyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü diplomasi ve bütün platformlarda en güçlü şekilde Filistin davasını gündeme getirmesiyle ortaya koyduğu hareketlilik başta olmak üzere eninde sonda galip gelecek Gazze halkı en kısa zamanda daha huzurlu ve barış içinde bir bayrama kavuşacak

Cumhurbaşkanımızın onayı ve Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla bu hayata geçecek. Süreci takip ediyoruz; bunun bir prosedürü var.

CHP İLE BAYRAMLAŞMA OLACAK MI?

CHP, hiçbir partiyle bayramlaşmayacağız açıklaması yapmış. CHP kimseyle bayramlaşmasa da biz, tüm vatandaşlarımızın ve CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyoruz.

"SDG İLE TEMAS" İDDİALARI

Türkiye ile terör örgütü SDG arasında herhangi bir görüşme olmamıştır.

PKK terör örgütünün bütün şubeleri ve uzantılılarıyla illegal yapılarıyla birlikte feshedilmesi ve silah bırakması gerekmektedir

Hangi terör örgütü olursa olsun sınırımızın dibinde böyle bir yapı oluşmasına müsaade etmeyeceğiz. Suriye'nin topraklarına halel getiren, Türkiye için tehdit oluşturan hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğiz