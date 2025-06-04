İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2025 Çarşamba / 8 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1649
  • EURO
    45,002
  • ALTIN
    4245.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İnfaz Yasası açıklaması: Tahliyeler için süreç işliyor
Güncel

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İnfaz Yasası açıklaması: Tahliyeler için süreç işliyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İnfaz düzenlemesiyle ilgili Çelik, 'Cumhurbaşkanımızın onayı ve Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla bu hayata geçecek. Süreci takip ediyoruz; bunun bir prosedürü var' dedi.

HABER MERKEZİ4 Haziran 2025 Çarşamba 18:46 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İnfaz Yasası açıklaması: Tahliyeler için süreç işliyor
ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle:

Soykırımın amacı kendini kurtarmak. Netanyahu ülkesinde yolsuzluktan yargılanıyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü diplomasi ve bütün platformlarda en güçlü şekilde Filistin davasını gündeme getirmesiyle ortaya koyduğu hareketlilik başta olmak üzere eninde sonda galip gelecek Gazze halkı en kısa zamanda daha huzurlu ve barış içinde bir bayrama kavuşacak

İNFAZ DÜZENLEMESİ SONRASI TAHLİYELER

Cumhurbaşkanımızın onayı ve Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla bu hayata geçecek. Süreci takip ediyoruz; bunun bir prosedürü var.

CHP İLE BAYRAMLAŞMA OLACAK MI?

CHP, hiçbir partiyle bayramlaşmayacağız açıklaması yapmış. CHP kimseyle bayramlaşmasa da biz, tüm vatandaşlarımızın ve CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyoruz.

"SDG İLE TEMAS" İDDİALARI

Türkiye ile terör örgütü SDG arasında herhangi bir görüşme olmamıştır.

PKK terör örgütünün bütün şubeleri ve uzantılılarıyla illegal yapılarıyla birlikte feshedilmesi ve silah bırakması gerekmektedir

Hangi terör örgütü olursa olsun sınırımızın dibinde böyle bir yapı oluşmasına müsaade etmeyeceğiz. Suriye'nin topraklarına halel getiren, Türkiye için tehdit oluşturan hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğiz

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.