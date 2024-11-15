AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor.

Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle:

Teşkilat başkanlığımızın sunumu oldu, kongreler sürüyor

İç cepheyi güçlendirme siyasetini sürdüreceğiz

Önümüzdeki günlerde de Cumhur İttifakı'nın daha da güçlenerek yola devam edeceğindeki kararlılığımız kesin. Cumhur İttifakı, Cumhur İttifakı'nı oluşturan asli ilkelere sadakatle, ilkelerin ortaya çıkardığı hedeflere doğru kararlı bir şekilde yürüyerek Türkiye 100 Yılı hedefine yürüyecek şekilde çalışmalarını yürütüyor

Teşkilatlarımız gözbebeğimizdir. Teşkilatlarımız bizim en kıymetlilerimizdir o yüzden bütün teşkilatlardaki arkadaşlarımıza, emektarlarımıza buradan bir kere daha teşekkür ediyoruz

Geçtiğimiz gün biliyorsunuz Ahıska Türkü kardeşlerimizin sürgünde yaşadıkları acının yıl dönümüydü. Bir kere daha bu zulüm sürgününde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz

Sadece Türkiye'de değil, dünyanın neresinde olursa olsun Cumhurbaşkanımızın Ahıska Türklerine karşı yoğun bir ilgisi var. Ahıska Türkü kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.

Batı Şeria'da gözü dönmüş bir katliam şebekesiyle karşı karşıyayız. Batı Şeria'yı ilhak daha büyük istikrarsızlıklara yol açar

Soykırımın durması için somut adımlar gerekir

Bizim ilk gündemimiz Gazze'dir. Fakat yakın zamanda İsrailli yetkililerinin Batı Şeria'da haktan bahsetmeleri, kuşkusuz Batı Şeria konusunda hassasiyetimizde yüksektir ama Batı Şeria'ya haktan bahsetmeleri bu cinayet şebekesinin bölgede daha büyük katliamlara daha büyük soykırımlara imza atmak istediklerinin beyanıdır

Türkiye'nin İsrail'e silah verilmemesi yönündeki öncülük ettiği çağrının yerine getirilmesi bile İsrail'in bu katliamları yapmasını engelleyecektir.

Bugün önemli bir gün. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilan edilişin 41. yılı. Kırk Bir Kere Maşallah diyelim

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda yer alması dünyaya verilmiş bir mesajdır. KKTC'nin her alanda desteklenmesi için bütün girişimler sürdürülecek

BRICS toplantısı sonrasında muhalefetin yaptığı spekülasyonlar oldu. Muhalefetin şimdiye kadar kazanımlar tehlikeye atılıyor, Türkiye yön değiştiriliyor gibi yaklaşımları, kes kopyala yapıştır yöntemleriyle yapılıyor. Bu Türkiye'nin bir zamanlar dışarıdan gelen talimatlara kendisini kapattığı zamanda iktidarımız döneminde kampanya başlatmışlar 'Türkiye eksen kayması yaşıyor' demişlerdi

Aslında "Eksen kayması" lafı Türkiye'yi belli alanlarda sınırda tutmak, belli politikalara mahkum etmek, Türkiye'nin müstakil ve bağımsız politika üretmesini engellemek için uydurulmuş kavramlardan bir tanesiydi

Emine Erdoğan Hanımefendinin liderlik ettiği sıfır atık projemiz artık bir BM projesi haline gelmiştir.