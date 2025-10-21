İSTANBUL 21°C / 12°C
  AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki: 'YASSIADA ÇETESİ' kurmak istediğini ilan etmiş oldu
Güncel

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki: 'YASSIADA ÇETESİ' kurmak istediğini ilan etmiş oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel “sizi yargılayacağız” diye Cumhurbaşkanımızı ve partimizi sözde tehdit etmeye kalkmış. Bu tehditlere gereken cevabı vereceğimizden hiç kimse kuşku duymasın. Özgür Özel bu sözleriyle bugün yeni bir 'YASSIADA ÇETESİ' kurmak istediğini ilan etmiş oldu. 'Millete kötülük yapma organizasyonu'nun yeni sürümü piyasaya sürüldü böylece' dedi.

21 Ekim 2025 Salı 16:26
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki: 'YASSIADA ÇETESİ' kurmak istediğini ilan etmiş oldu
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özel'in TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Paylaşımında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Sizi yargılayacağız.' diye Cumhurbaşkanımızı ve partimizi sözde tehdit etmeye kalkmış. Bu tehditlere gereken cevabı vereceğimizden hiç kimse kuşku duymasın." ifadesine yer veren Çelik, şunları kaydetti:

"Özgür Özel, bu sözleriyle bugün yeni bir 'Yassıada çetesi' kurmak istediğini ilan etmiş oldu. 'Millete kötülük yapma organizasyonu'nun yeni sürümü piyasaya sürüldü böylece. Özgür Özel, yüce Meclisin çatısı altında, tarihimizde çok kere görüldüğü gibi bir kere daha 'CHP yargı düzeni' kuracağını söylüyor. Bir siyasi parti yönetimi ve genel başkanı için gerçekten çok vahim bir 'siyasi itiraf' bu. Bu siyasi kadronun dönüp dolaşıp, tarihimizin en 'karanlık' işlerini yeniden diriltmeye çalışmaktan başka bir hedefi olmaması ibretlik bir durum. Bu 'karanlık' zihniyete geçit vermeyeceğiz. Tüm teşkilatlarımızla ve milletimizle beraber bu karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz."

