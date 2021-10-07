DHA 7 Ekim 2021 Perşembe 11:19 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 11:22

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün Paris İklim Anlaşması ile ilgili kanun teklifinin TBMM'de kabul edildiğini hatırlatarak, "Yüce Meclis'in takdiri, ülkemiz ve dünya için güçlü bir adımdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği yeşil kalkınma hamlesi, her gün yeni bir adımla güçleniyor. Doğayı hedef alan, dünyamızı kirleten üretim anlayışı yerine her alanda doğaya saygı duyan uygulamaların hayata geçmesinde dünyaya örnek olacak adımlar atıyoruz. Doğa rakibimiz değil, kader arkadaşımızdır. Daha yeşil bir dünya daha insani bir hayattır. Doğa evimizdir" ifadelerini kullandı.