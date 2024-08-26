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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten soykırımcı bakana tepki: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu alanda sinagog inşa edecekleri ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Çelik, 'Mescid-i Aksa mukaddes değerimiz, göz bebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir.' dedi.

IHA26 Ağustos 2024 Pazartesi 19:02 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten soykırımcı bakana tepki: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Mescid-i Aksa mukaddes değerimiz, gözbebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu alanda sinagog inşa etmekten bahsetmesi, tüm Müslümanlara ve insanlığa saldıran soysuz ve lanetli bir açıklamadır. Netanyahu şebekesinin üyeleri, camilerin ve kiliselerin de düşmanıdır. Bu şebeke, bölge barışını dinamitlemek üzere her gün yeni bir provokasyona imza atıyor. Bunlar kendilerini hukuk önünde hesap vermekten kurtarmak için tüm bölgeyi din savaşlarına sürüklemeye çalışan soykırım ve katliam şebekesidir. Uluslararası toplum, Mescid-i Aksa'nın statüsüne dair provokatif söylemler içerisine giren Netanyahu yönetimi üyelerine karşı net tavır almalıdır" ifadelerine yer verdi.

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