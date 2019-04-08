AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Soyadlarını vererek aileleri hedef gösteren İmamoğlu özür dilemeli
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada medyayı hedef gösteren İmamoğlu'nu özür dilemeye çağırdı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Soyadlarını vererek aileleri hedef gösteren İmamoğlu özür dilemeli" ifadelerine yer verdi.
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