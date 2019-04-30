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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na YSK tepkisi

AK Parti Sözcüsü Çelik, Kılıçdaroğlu'nun hakim ve savcılara yönelik ifadeleri konusunda, 'Hakim ve savcıların onuruyla oynayan bir kişinin, herhangi bir şekilde yasama sisteminin, meşru siyaset alanının içerisinde söz söyleme hakkının kalmadığını ifade etmek isteriz.' dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Hiçbir devlet, başka bir devlete atama yoluyla devlet başkanı seçemez." dedi.

Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin Çelik, "Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden ABD'nin, bir başka ülkeye devlet başkanı ataması şeklindeki büyük bir yanlışla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

"Bir askeri unsurun milletine yapacağı en büyük ihanet, darbe girişiminde bulunmasıdır." diyen Çelik, "Biz, ülkelerin anayasalarından yanayız, seçilmiş idarecilerinden yanayız ve her türlü darbeye karşıyız." şeklinde konuştu.

ABD'nin olası Müslüman Kardeşler kararına ilişkin Çelik, şunları söyledi:

"Avrupa'da ve Amerika'daki İslam düşmanlığını artıracağı gibi diğer yerlerdeki aşırı sağcıların elini güçlendirecek, İslam düşmanlarının elini güçlendirecek birtakım sonuçlar doğuracaktır.

Orta Doğu'daki demokratikleşme taleplerine karşı büyük bir darbe vuracaktır."

KILIÇDAROĞLU'NA YSK TEPKİSİ

AK Parti Sözcüsü Çelik, Kılıçdaroğlu'nun hakim ve savcılara yönelik ifadeleri konusunda, "Hakim ve savcıların onuruyla oynayan bir kişinin, herhangi bir şekilde yasama sisteminin, meşru siyaset alanının içerisinde söz söyleme hakkının kalmadığını ifade etmek isteriz." dedi.

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