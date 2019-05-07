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Çelik: Milletin iradesine başvurmak yegane pusulamızdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Milletin iradesine başvurmak her zaman için yegane pusulamızdır.' dedi.

  • AA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milletin iradesine başvurmak her zaman için yegane pusulamızdır." dedi. 

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bu mesele AK Parti ya da başka bir partinin çıkarının korunmasıyla ilgili bir mesele değildir. Bu mesele, demokrasinin yegane kaybetmeyeni olan, demokraside her halükarda kazanan vatandaşımızın oyunun net bir şekilde ortaya çıkması meselesidir." diye konuştu. 

"YSK, birinin elinden alıp da bir başkasını galip ilan etmiyor. Seçimi yenileyin diyor"

Çelik, "Dün biz demokrasi mücadelesi verirken karşımızda yargı vesayetine ve askeri vesayetine sığınanlar, bugün bizi sonuçları kabullenmemek gibi temelsiz bir iddia ile karşı karşıya bırakmaya çalışıyorlar. Bunun boş bir iş olduğu açıktır."dedi. 

Çelik, "YSK, birinin elinden alıp da bir başkasını galip ilan etmiyor. Seçimi yenileyin, usulsüzlükler var, milletin iradesine yeniden başvurun diyor." ifadelerini vurguladı. 

"Hukuki sürece saygı göstermeyenin siyasi sonuca da saygısı olmayacağı.."

AK Parti Sözcüsü Çelik "Hukuki sürece saygı göstermeyenin siyasi sonuca da saygısı olmayacağını net bir biçimde görmek lazım." dedi. 

"Sadece usulsüzlüklere göz yumarsak bize demokrat diyecekler"

Çelik, "Sadece usulsüzlüklere göz yumarsak bize demokrat diyecekler. Usulsüzlüklere göz yummadığımız için demokratlığımızı eleştirmeye kalkıyorlar." diye konuştu. 

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bugünkü karar, 'Hakimleri Kızılay'da yürütmeyiz' diyenlere bir cevaptır. 'Kızılay'da yürürseniz yüzünüze tükürürIer' diyenlere bir cevaptır. 'Sizi Yüce Divan'da yargılarlar' diyenlere bir cevaptır. Bütün bu tehditlere karşı Türkiye'nin demokratik kapasitesini, hukuki olgunluğunu gösteren bir cevaptır." şeklinde konuştu. 

Çelik, "Türkiye'nin hukuk gücü, demokrasi gücü, bu süreçleri olgunlukla ve sakinlikle yürütmeye muktedirdir." dedi. 

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Cumhurbaşkanımız bulunduğu hiçbir makama seçilmeden gelmemiştir. O sebeple iş başına gelen yöneticinin berrak ve net bir sonuçla iş başına gelmesini çok önemser. Bu bakımdan kararı olumlu bulmuştur." ifadelerini kullandı. 

AK Parti Sözcüsü Çelik, "(Çözüm sürecinin yeniden başlayacağı iddiaları) Bir gündem yok, bu sadece belli çevreler tarafından ortaya çıkarılan bir gündem." diye konuştu. 

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